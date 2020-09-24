Выборы в США как политический водевиль

Агент Дональд против агента Байдена — как проходит предвыборная кампания в США

Демократия — вещь забавная. Если верить мнению кандидатов друг о друге, то на верховные должности государств, то есть в президенты и премьеры, идут исключительно воры, мошенники, казнокрады, олигархи, извращенцы, подлецы, подонки, марионетки иностранных государств и «прочая сволочь».

Если же верить обещаниям этих же кандидатов, то после их победы страну ждут процветание и стабильность. Историческая практика демократии пока не изобилует примерами, чтобы к власти шел человек, во-первых, предельно честный, совестливый и порядочный, во-вторых, который бы прямо говорил о реальных перспективах развития общества и государства под его руководством.

Поэтому пессимисты говорят: «Политика — грязное дело», а реалисты им вторят: «Если мы не будет заниматься политикой, то политика займется нами». Неясно только, где оптимисты, которые по логике должны создать партию честных и добросовестных людей, беззаветно преданных народу.

Если искать в мире самый яркий пример демократии с самыми высокими формами развития принципов демократической соревновательности, там, где политическая грязь наросла в тысячу слоев и потопила остатки совести и здравого смысла, то следует отправиться в «Цитадель Демократии» — Соединенные Штаты Америки.

Предвыборная кампания кандидатов в президенты США — это уже не просто остросюжетный политический спектакль, а настоящий водевиль, карнавал, театр абсурда.

Демократы с широким привлечением СМИ, блогеров, звезд обвиняют Трампа в том, что он агент Путина, женоненавистник, расист, ненавидит американских солдат и выжил из ума.

«Более 200 тысяч погибших за последние шесть месяцев… Столько жизней потеряно, потому что единственное, что волнует президента, — это фондовые рынки и выборы», — сказал на днях Байден

«Твиттер», откровенно играющий за демократов, к каждому твиту Трампа о манипуляциях при голосовании пририсовывает ссылку, ведущую на справку о том, что президент нагло врет. Половину твитов Трампа о протестах BLM «Твиттер» помечает грозными кляксами, свидетельствующими о том, что Трамп разжигает ненависть, сеет раздор, провоцирует насилие.

Но вся антитрамповская кампания Демократической партии меркнет перед тем, что пишет и говорит сам Трамп.

Своего оппонента Байдена «агент Дональд» называет исключительно «Cонным Джо» и «Вялым Джо», потому что у него заторможенный вид и он где-то там прикорнул на камеру. Недавно добавилось новое прозвище — «Джо Хайден» (игра слов Biden и hide — «прятаться», на русский можно было бы перевести как «Джо Скрывайден») за то, что он якобы прячется от коронавируса и протестов в подвале. Хиллари Клинтон Трамп называет «Лживая Хиллари».

Председателя Палаты представителей Конгресса Нэнси Пэлоси — «Сумасшедшая Нэнси», а миллиардера Блумберга, поддерживающего Байдена, — «Мини-Майк». Сенатора-демократа Элизабет Уоррен из-за индийского происхождения прозвал «Покахонтас». Все критикующие его СМИ он называет исключительно «фейк-ньюс», а протестующих — «анархистами, подстрекателями и мародерами».

Типичный Трамп:

«Пока я совершаю поездки по стране, Джо спит в своем подвале, говоря фейковым СМИ, чтобы они «отдохнули». Если вы журналист, освещающий кампанию Сонного Джо, вы, по сути, ушли на пенсию!»

Или это:

«Мини-Майк Блумберг, выставивший себя полным дураком, так как его разгромила Покахонтас и демократы на праймериз, снова взялся за старое. Он попытался купить выборы, но вместо этого впал в глубокую депрессию. Теперь он тратит деньги на демократов, чтобы быть при деле! Почему в высококонкурентном мире высоких технологий никто не потеснил Мини-Майка Блумберга и его довольно средние и, возможно, устаревшие «товары», которые он продает стольким людям? Использовал ли он свое положение мэра Нью-Йорка для создания своей монополии? Просто спрашиваю»

Судя по школярской практике придумывания прозвищ, свой электорат Трамп считает умственно неполноценным. Но его поклонникам это нравится, они говорят, что президент — искренний и прямой человек. Попросту говоря, они видят в поведении Трампа нечто для себя родное.

Самооценка Трампа граничит с манией величия:

«Я сделал больше за 47 месяцев президентства, чем Сонный Джо Байден за 47 лет!»

«Моя администрация и я построили величайшую экономику за всю историю, сменили курс, спасли миллионы жизней, а теперь построим еще более развитую экономику, чем прежде. Рабочие места растут, индекс NASDAQ уже побил рекорд, остальное впереди. Устраивайтесь поудобнее и смотрите!».

«Я сделал для ЖЕНЩИН больше, чем любой другой президент в ИСТОРИИ! Празднуя 100-летие женского избирательного права, мы должны установить КРАСИВУЮ СТАТУЮ в Вашингтоне в честь тех отважных женщин, сделавших это возможным для нашей ВЕЛИКОЙ СТРАНЫ...»

«ВАЖНЫЕ НОВОСТИ! Политическое преступление века раскрыто. Обама-Байден незаконно шпионили за кампанией Трампа как до, так и после выборов. Госизмена!»

«НАСА была мертвой организацией, пока я за нее не взялся. Теперь это самое динамичное место подобного рода на планете... К тому же, у нас есть Космические войска. За первые 3,5 года мы достигли большего, чем любая администрация. Извините, но с Сонным Джо такого бы не случилось!»

В интервью Fox Трамп рассуждал:

«Я думаю, что я сделал больше для черного сообщества, чем любой другой президент, не будем говорить об Аврааме Линкольне, потому что он сделал добро, хотя это всегда сомнительно»

Он себя называет «любимым президентом»:

«Сонный Джо опять отпустил журналистов по домам в 9 утра. Между тем, я, ваш любимый президент, сегодня вечером поеду в Рино, штат Невада, завтра сделаю три остановки в Лас-Вегасе, а в понедельник отправлюсь в Калифорнию и Аризону. И не волнуйтесь, во вторник мы не сбавим темп!»

Америке повезло, что Трамп её президент: «Вам так повезло, что я ваш президент».

Себя приравнивает к отцам-основателям США:

«Я никогда не предлагал разместить свой портрет на горе Рашмор, хотя, учитывая, что за первые 3,5 года достигнуто, возможно, больше, чем за время любого другого президентства, идея мне нравится!»

Оценка своей страны тоже не отстает:

«Америка — самая уникальная нация на земле, и наша судьба благословлена Богом!»

Если Трамп проиграет, то выборы точно сфальсифицированы:

«Грядет величайшая фальсификация выборов в нашей истории. Это может привести к победе демократов, незаконно шпионивших за моей кампанией!»

«Демократы знают, что выборы 2020 года будут сфальсифицированным безобразием. Возможно, мы никогда не узнаем, кто победил!»

Но самое смешное, что один из главных аргументов Трампа голосовать за него — это то, что победа Байдена на руку Китаю. А один из главных аргументов Байдена голосовать за него — это то, что победа Трампа на руку России. Если верить кандидатам, в 2020 году на выборах в США соревнуются агент Путина и агент Си.

На самом же деле, если проследить историю США, легко заметить, что политика демократов от политики республиканцев принципиально не отличается. Меняются частности, лица, а системно политика, и внутри страны и вовне, не меняется. Даже такой «радикал», как Обама, ничего по сути не изменил ни своей «революционной медстраховкой», ни «международной разрядкой».

В 2016 году российские СМИ явно симпатизировали Трампу, так как риторика Клинтон была куда более антироссийской. Трамп на радость Дмитрию Киселеву победил — и что, потеплели отношения США и РФ? Вопрос риторический.

Россия и Китай, конечно, понимают, что от перемены лиц политика не изменится. Холодная война будет разгораться, санкции только нарастать, США продолжат цепляться за мировую гегемонию. Разумеется, ни Трамп, ни Байден не являются агентами иностранных держав, они лишь актеры яркого политического спектакля.

Что, впрочем, не мешает китайским дизайнерам ради хохмы помечтать о Соединенных Коммунистических Штатах Америки.

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