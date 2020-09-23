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Роскосмос проведет съемки художественного фильма на МКС

Роскосмос проведет съемки художественного фильма на МКС

Первый канал совместно с Роскосмосом и студией Yellow, Black and White решили снять первый художественный фильм в космическом пространстве под рабочим названием «Вызов». Главный герой картины будет определен в ходе открытого конкурса и полетит на МКС в 2021 году.

В Роскосмосе подтвердили что фильм будет снят на МКС и для этого герой фильма и его дублер полетят МКС осенью 2021 года на корабле Союз МС.

На данный момент участники проекта обсуждают детали фильма, сценарий, актерский состав и технические возможности, которые могут понадобится в ходе создания фильма. По словам руководителей проекта на создание фильма их подтолкнуло желание популяризовать космическую деятельность в России и пробудить интерес к профессии космонавта.

23 сентябрь 2020 /
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