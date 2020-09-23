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Запуск аппарата «Чанъэ-5» к Луне планируется осуществить до конца 2020 года

Запуск аппарата «Чанъэ-5» к Луне планируется осуществить до конца 2020 года

Главный конструктор лунной программы Китая заявил о готовности запустить аппарат «Чанъэ-5» до конца этого года. По его словам подготовка к миссии продвигается успешно и никаких препятствий на пути запуска не возникает.

Аппарат «Чанъэ-5» должен совершить посадку на поверхности нашего спутника, собрать образцы грунта и отправить их обратно на Землю. Миссия предусматривает плавную посадку аппарата на поверхность, сбор образцов, взлет и стыковку на окололунной орбите и высокоскоростной вход в атмосферу нашей планеты, что как пояснил специалист является прорывом в китайской космонавтике.

Так же Юй Дэнъюнь сообщил о продвижениях в проекте по созданию собственной орбитальной космической станции, строительстве необитаемой станции на поверхности Луны, которая сможет принимать пилотируемые миссии на ее поверхности.

Напомним что Китай в последние два года стремительно развивает свою космическую программу. постоянно ведутся разработки разнообразных спутников, технологий для освоения и колонизации Луны, ведутся программы по изучению астероидов и Марса. Так же Китай является рекордсменом по количеству космических запусков, так в 2019 году их было 60, на этот год запланировано 40.

23 сентябрь 2020 /
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