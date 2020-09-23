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Российский спутник «Монитор-Э1» сгорел в атмосфере

Российский спутник «Монитор-Э1» сгорел в атмосфере

Российский спутник «Монитор-Э1», который с 2011 года не работает по прямому назначению, сегодня сгорел в плотных слоях атмосферы. Информация получена от ведомств воздушно-космической обороны Северной Америки. По их же данным спутник сегодня утром сошел с рабочей орбиты, последний раз его удалось зафиксировать на высоте около 13 км. В настоящий момент спутник обнаружить не удалось.

Сегодня утром в Роскосмосе сообщили о том что спутник сгорит в атмосфере и угрозы падения осколков на Землю нет.

Спутник был запущен в космос в августе 2005 года с космодрома Плесецк и имел ряд проблем после запуска, их удалось решить и спутник проработал до 2011 года.

23 сентябрь 2020 /
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