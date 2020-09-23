В NASA обновили план лунной программы Artemis

В понедельник на телефонном брифинге в НАСА был представлен обновленный план миссии Artemis. Сообщается что первый этап миссии перенесен на 2021 год, тогда будет запущен корабль Orion. Он в беспилотном режиме облетит вокруг Луны и вернется на Землю. Второй этап, в ходе которого облет вокруг луны произойдет уже с экипажем на борту перенесен на 2023 год. Третий, самый ответственный этап миссии пройдет не ранее 2024 года, когда в НАСА планируют совершить высадку людей на Луну.

Напомним что изначально этапы миссии были запланированы в следующем порядке: 2020 год -1 этап; 2022 год — 2 этап; 2024 — 3 этап. Задержка, по заявлению директора НАСА , вызвана сложностями которые появились из-за распространения коронавируса.