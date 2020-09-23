Почему молодые люди стали чаще заболевать раком?

За последнее десятилетие число раковых заболеваний, связанных с ожирением, стало тревожным среди молодых людей и подростков. Болезнь не обошла стороной и знаменитостей.

В конце августа мир потрясла неожиданная смерть звезды «Черной пантеры» Чедвика Боузмана. Поклонники и друзья узнали, что Боузман тайно боролся с колоректальным раком (злокачественной опухолью толстой кишки), снимаясь в нескольких громких фильмах за предыдущие пять лет. Ему поставили диагноз, когда ему было около 30 лет, и он умер в 43 года. Раньше рак почти не встречался у таких молодых людей, но за последнее десятилетие только в США число случаев рака среди подростков людей до 30 выросло в несколько раз. И хотя в общем смертность от рака в этой возрастной группе снизилась, частота диагностирования некоторых видов рака, включая рак прямой кишки, сильно увеличилась. Что происходит?

Почему молодые болеют раком

Эксперты считают, что у каждой из этих тенденций есть своя причина. Подростки начинают чаще болеть раком из-за ожирения, поскольку не контролируют количество потребляемых калорий; в то же время они умирают реже, поскольку имеют доступ к современной качественной медицинской помощи.

Подростки и молодые люди в возрасте от 15 до 39 лет на самом деле являются очень уязвимой группой населения, — говорит Ким Миллер, ученый из Американского онкологического общества.



Она объясняет, что люди в этой возрастной группе реже обращаются за медицинской помощью. И до середины 2000-х годов было очень мало исследований, посвященных раку в этой возрастной группе.

Недавние исследования показали, что случаи некоторых видов рака — например, связанных с курением и ВИЧ-инфекцией — уменьшаются среди молодых людей. Рак кожи также встречается все реже в более молодых возрастных группах. Но другие виды рака, особенно связанные с ожирением, пугающе растут. Так, например, колоректальный рак все чаще встречается у молодых людей, и теперь медики рекомендуют людям начинать плановый скрининг в 45 лет, а не в 50.

Ожирение также растет среди населения в целом. Только в США с 1999 по 2018 год количество людей с лишним весом увеличилось с 30,5 процента до 42,4 процента. 40 процентов (!) молодых людей в возрасте от 20 до 39 лет страдали ожирением в 2017 и 2018 годах.

Ожирение является главной причиной рака среди молодых людей

Темпы роста заболеваемости раком

Исследователи использовали данные о заболеваемости, смертности и выживаемости среди населения, полученные от Национального института рака, для анализа тенденций и моделей заболеваний по возрасту, полу, расе и этнической принадлежности.

Отчет показал, что заболеваемость раком среди молодых людей росла примерно на 1 процент ежегодно за последнее десятилетие. Между тем, в период с 2008 по 2017 год уровень смертности от рака в целом снижался на 1 процент ежегодно, за исключением женщин в возрасте от 30 до 39 лет. Однако показатели смертности от некоторых видов рака, включая колоректальный и эндометриальный рак, увеличились.

Увеличение заболеваемости раком среди молодых людей на 1 процент во многом обусловлено увеличением числа женщин, у которых диагностирован рак щитовидной железы.

Считается, что многие причины роста рака щитовидной железы связаны с изменениями и прогрессом в методах обнаружения болезни, — говорит Миллер. — Рак щитовидной железы обнаруживается чаще, но это не обязательно означает, что у женщин заболевание начало встречаться раньше.



Виды рака у подростков

Подростки и молодые люди как группа, как правило, имеют высокие показатели выживаемости, но недостаточность данных делает изучение тенденций смертности более сложным. Однако несколько видов рака, связанных с ожирением, обнаруживаются чаще и приводят к большему количеству смертей.

Бремя онкологических заболеваний ложится на всех молодых людей неравномерно. Частично повышение показателей связано с тем, что современные подростки, как правило, имеют лучший доступ к медицинскому обслуживанию и, следовательно, имеют больше шансов пройти обследование и своевременно выявить рак.

Разобраться в том, почему именно чернокожие американцы подвергаются более высокому риску смерти от рака, сложно, но есть несколько заметных тенденций. Миллер приводит в качестве примера рак груди у женщин. Молодые чернокожие женщины с большей вероятностью заболеют раком груди. Ученые не знают, почему это так, но отсутствие доступа к адекватному медицинскому обслуживанию может еще больше усложнить получение чернокожими женщинами необходимой им помощи.

Отличается ли рак у молодых людей от рака пожилых?

Последние данные свидетельствуют о том, что опухоли, которые развиваются у подростков и молодых людей, на молекулярном уровне отличаются от опухолей у пожилых людей. Лучшее понимание этих различий может в конечном итоге помочь исследователям понять причину этих видов рака и разработать новые способы лечения.

Миллер приводит пример одной пациентки, у которой в возрасте 38 лет после нескольких месяцев боли в спине был диагностирован рак груди 4 стадии. Она не знала причину своей боли, и ее врач решил, что ей просто нужно похудеть. В итоге рак распространился до критической стадии.

Профилактика рака

Среди рекомендаций по профилактике рака ученые называют несколько вещей. Во-первых, прислушивайтесь к своему телу и обращайте внимание на то, как оно ощущается и меняется. Во-вторых, чаще проходите медицинские обследования. Обычная боль в области паха в итоге может оказаться раковым новообразованием. Ну и, конечно, контролируйте свой аппетит, ведь, как мы убедились, ожирение играет немалую роль в распространении рака среди молодых людей.