5 фактов о веганах — людях, которые не употребляют мясо, молоко и яйца

Веганов на нашей планете становится все больше

По данным новостного журнала The Economist, на сегодняшний день на нашей планете насчитывается около 5% вегетарианцев. Так называются люди, которые не едят мясо и предпочитают только растительную пищу. Необычный для многих из нас рацион питания они выбирают потому, что не поддерживают жестокое обращение к животным и хотят сохранить стройную фигуру. Но в мире также есть веганы — люди, которые помимо мяса, не употребляют молоко, мед и другие продукты животного происхождения. В некоторых случаях дело доходит до того, что люди отказываются даже от использования деревянных предметов. В общем, явление это весьма интересное и, в какой-то степени, очень даже похвальное. Веганство поддерживается многими знаменитостями, в числе которых есть даже чемпион по боксу Майк Тайсон и актер Тоби Магуайр. В рамках этой статьи предлагаю вам ознакомиться с краткой историей веганства и некоторыми аспектами этого мировоззрения, о которых обычно умалчивается.

Чем отличаются веганство и вегетарианство?

Людей, которые отказывались от поедания пищи животного происхождения, всегда было предостаточно. Как правило, нежелание наносить вред животным выражали жители азиатских стран. Многие из них предпочитают растительную пищу даже сейчас. Одним из первых людей, которые всерьез заговорили о пользе отказа от мяса и так далее, был русский писатель Лев Толстой. В своем эссе «Первая ступень» он писал:

Десять лет кормила корова тебя и твоих детей, одевала и грела тебя овца своей шерстью. Какая же им за это награда? Перерезать горло и съесть?



Лев Толстой был уважаем во всем мире и его взгляды начали поддерживать люди со всех точек нашей планеты. В 1944 году общественный деятель Дональд Уотсон (Donald Watson) основал «Веганское общество» и придумал термин «веганство». Это было необходимо для того, чтобы создать видимую разницу с вегетарианцами. Ведь обыкновенные вегетарианцы просто не едят мясо, а веганы отказываются даже от молока, меда и других продуктов, которые были произведены животными.

Лев Толстой и Дональд Уотсон — важные лица в культуре веганов

Истинными веганами можно назвать живших в Древней Греции последователей Пифагора. Так называемые «пифагорейцы» массово отказывались от мяса и всего прочего, что имеет хоть малейшее отношение к животными. Древнеримский поэт Овидий писал об их мировоззрении так:

Что за ужасная мерзость: кишками — кишок поглощение! Можно ль откармливать мясом и кровью существ нам подобных жадное тело свое и убийством другого созданья, — смертью чужою — поддерживать жизнь?



Также отказом от мяса, яиц, меда и даже шерсти животных промышляли жители Древней Индии и представители других народов.

Актер Хоакин Феникс (сыграл Джокера в одноименном фильме 2020 года) перестал есть мясо в 3 года, когда увидел, как отец жестоко оглушил пойманную рыбу

Как вы уже поняли, веганы — это люди, которые полностью исключили из своего рациона пищу животного происхождения. Помимо мяса, они не едят яйца, мед и не пьют молоко. А вегетарианцы просто не едят мясо.

Польза веганства

Многие веганы утверждают, что они отказались от мяса и ряда других продуктов из-за того, что не поддерживают жестокое обращение к животным. Многие люди становятся веганами после посещения скотобойни, потому что все, что там происходит — это ужасное зрелище. И речь может идти не только о том, что люди жестоко обращаются с животными ради получения пищи. Ведь в мире также есть спрос на «красивые» шубы из натурального меха и кожаные сумки. А чем выше спрос, тем больше возникает предложений. Веганы считают, что чем выше окажется процент людей, отказавшихся от использования вещей, при изготовлении которых были убиты животные, тем больше живых существ останутся живы. И это вполне себе похвально, потому что сегодня многие животные и так находятся на грани вымирания.

Людей, которые закрывают глаза на жестокое обращение с животными, становится все меньше

При этом некоторые веганы больше думают о себе, чем о животных. Например, опрос исследовательской компании Mintel показал, что 49% жителей Великобритании отказались от мяса, чтобы стать здоровее. В ходе многочисленных научных работ было выяснено, что чрезмерное употребление красного мяса может привести к развитию опасных заболеваний вроде рака.

Веганы получают питательные вещества исключительно из растительной пищи

При всем этом научных доказательств того, что переход на растительную пищу ведет к долголетию, до сих пор не существует. Основатель Веганского общества Дональд Уотсон дожил до 95 лет, но его долголетие может и не быть полностью связано с веганским образом жизни. То, что человек заинтересовался веганством и посвятил ему свою жизнь, доказывает, что он в целом относится к своему здоровью с очень большой ответственностью. А значит, что он помимо правильного питания, еще и хорошо спит и ведет активный образ жизни. Обретение долголетия — это очень большой труд, да и в этом деле большую роль также играет наследственность.

День вегана

Ежегодно, 1 октября, сторонники растительной пищи отмечают день вегетарианства. Оно было учреждено Североамериканским вегетарианским обществом в 1977 году. В рамках этого всемирного праздника люди продвигают идеи вегетарианства в массы. Делается это путем проведения различных ярмарок и просветительских мероприятий, в рамках которых вегетарианцы рассказывают о пользе отказа от мяса. Также проводятся показы фильмов на тему здорового образа жизни. Одним из самых популярных фильмов на тему вегетарианства считается «Переломный момент» 2018 года. В нем тренер спецназа и мастер боевых искусств Джеймс Уилкс (James Wilks) путешествует по разным странам и хочет узнать о самой полезной для человека диете.





Фильм «Переломный момент» есть на YouTube

Сразу же после это праздника, начинается «месяц вегетарианской осознанности». По сути, это продолжение вышеупомянутого торжества. Борцы за права животных и приверженцы здорового питания, как и в первый день, рассказывают другим людям о пользе растительных продуктов. В России все эти мероприятия тоже проводятся. Например, в 2012 году жителям Санкт-Петербурга предлагали попробовать вегетарианские блюда и раздавали брошюры об их полезных свойствах.

Месяц вегетарианства заканчивается 1 ноября — в международный веганский день. Этот праздник приурочен ко дню создания «Веганского общества» и отмечается с 1994 года. Как и в праздник вегетарианства, противники пищи животного происхождения рассказывают о своей идеологии. В 2004 году получилось так, что десятилетний юбилей дня вегана совпал с 60-летием со дня основания «Веганского общества».

Веганская продукция

Может показаться, что переход на веганскую диету — это отличный способ экономить деньги. Ведь в рацион питания не будут входить дорогое мясо, яйца, мед и прочие продукты. Однако, веганы порой тратят на еду гораздо больше денег, чем обычные люди. Ведь найти продукты, при производстве которых не было убито ни одно животное, очень трудно. Это нужно объездить несколько магазинов и потратить уйму времени на выбор еды. А потом все это необходимо приготовить, причем вкусно, на что тоже может уйти как минимум один час. А ведь время это деньги. Да и сами овощи и продукты на растительной основе — это не дешевое удовольствие.

В 2017 году спрос на веганскую продукцию в мире увеличился в 10 раз. Из-за большого спроса, производством продуктов без использования животного сырья занялась даже такая крупная компания, как Nestle. Эта швейцарская корпорация в России больше известна как производитель шоколадок «KitKat», «Nuts» и многих других пищевых продуктов. В 2019 году она выпустила полностью веганский чизбургер под маркой Sweet Earth. В его состав входят веганский сыр и искусственный бекон.

Получается, что веганство — это совершенно точно не диета для бедных. Такой образ жизни требует не только денежных вложений, но и временных.

Опасность веганства

Вокруг веганства сложено множество стереотипов. Например, некоторые считают их бледными слабаками, которым не хватает мяса. Также приверженцы веганства в глазах других людей являются добряками, которые находятся в тесной связи с природой. Первый стереотип ужасно не правдив — вы только взгляните на мускулистого вегана Майка Тайсона! А в том, что веганы отличаются своей добротой и заботой к окружающему миру, нет ничего плохого.

Только вот и среди них встречаются неадекватные личности, которые занимаются настоящим экстремизмом. В США и Европе то и дело возникают ситуации, когда веганы и прочие защитники природы разбивают витрины мясных лавок и магазинов одежды из натуральных материалов. Например, в 2019 году несколько радикальных веганов-активистов устраивали погромы мясных лавок и ресторанов. Они разбивали витрины, писали на стенах политические лозунги и даже поджигали некоторые сооружения. В общем счете, они нанесли ущерб в размере 15 тысяч евро. Все это происходило во французском городе Лилль. Нарушителей задержали и заключили под стражу на 10 месяцев.

Как видно, среди веганов тоже есть неадекватные личности. Впрочем, они есть и в любом другом сообществе и этому уже не стоит даже удивляться.