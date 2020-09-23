В Египте найдены 2500-летние мумии. Могут ли они быть проклятыми?

Один из прекрасно сохранившихся саркофагов

Тысячи лет назад на нашей планете существовало огромное количество цивилизаций. Одной из самых крупных считался Древний Египет, представители которого обитали на северо-востоке Африки, вдоль самой длинной реки Нил. Столицей Египта тысячи лет назад являлся Мемфис, точное количество жителей которого до сих пор неизвестно. Но ученые уже давно выяснили, что умершие в этом городе люди хоронились в комплексе погребений Саккара. Он расположен в 30 километрах от Каира, который является нынешней столицей Египта. Раскопки в этом месте ведутся регулярно, поэтому открытия тоже совершаются очень часто. Недавно археологи опустились на большую глубину земли и нашли 27 саркофагов, которые были закопаны около 2500 лет назад. Но почему же эта находка считается очень важной и может ли быть так, что на них лежит проклятие?

Археологические находки в Египте

О важной находке археологов было рассказано в научном издании Science Alert. В частности, им удалось раскопать саркофаги, которые представляют собой гробы, которые использовались в Древнем Египте. Как правило, они изготавливались из дорогой древесины и украшались различными рисунками. Быть похороненными внутри саркофага могли только очень важные люди. На поверхности гробов обычно писалось имя умершего человека, а также защищающие его от злых духов заклинания. Помимо египтян, саркофаги активно использовались римлянами и представителями других цивилизаций.

Египетские саркофаги немного повторяли форму человеческого тела

Саркофаги были обнаружены на глубине 11 метров, что довольно глубоко для такого рода исследований. В начале сентября они нашли 14 древних гробов а потом, спустя некоторое время, обнаружили еще 13 захоронений. По расчетам исследователей, саркофаги были созданы примерно 2500 лет назад. И все это время они оставались нетронутыми — это и считается их главной особенностью, которая повышает ценность открытия. Ведь к моменту обнаружения учеными, многие саркофаги уже бывают вскрытыми охотниками за сокровищами. Это не такое уж и редкое явление, которое существовало сотни лет назад и продолжает существовать даже сейчас.

Обнаруженные саркофаги очень красочно оформлены

К сожалению, пока ученые не поделились результатами вскрытия саркофагов. Нам даже неизвестно, будут ли они их вскрывать. Они лишь поделились снимками, на которых видно, что древние гробы отлично сохранились. Они покрыты множеством рисунков, изучив которые ученые смогут сказать, кем именно был похороненный внутри саркофага человек. О том, как внешний вид саркофага может рассказать о жизни похороненного человека, я рассказывал в материале про мумию египтянки по имени Такерхеб. Ее гроб был сделан из дорогих материалов, а на внешней и внутренней стороне его крышки был нарисован образ богини смерти Аментет. Считается, что такие рисунки помогали людям спокойно уйти в мир мертвых.

Проклятия Египта

Обнаруженные саркофаги более двух тысяч лет не были тронуты людьми. Возникает вопрос — могут ли они быть проклятыми? Ведь после открытия гробницы Тутанхамона в 1922 году, участвовавшие в исследовании археологи по очереди начали умирать. Перед этим руководитель исследовательской группы Говард Картер (Howard Carter) увидел, что жившую в его доме птицу съела змея. А ведь в египетской мифологии считается, что змеи атакуют врагов фараонов. Более подробно об этом происшествии я рассказывал в материале про тайны строительства древних пирамид. Не поленитесь почитать этот материал и узнать, почему проклятия фараонов являются мифами.

Но археологам все равно стоит быть осторожными, потому что опасность при вскрытии саркофагов все-таки есть. Эти гробы пролежали под землей тысячи лет и никому не известно, какие бактерии и грибки могли все это время размножаться внутри них. Также может быть такое, что в саркофаги могли быть вложены ядовитые вещества. Есть большая доля вероятности, что вышеупомянутые первооткрыватели гробницы Тутанхамона тоже были отравлены летучими спорами грибов или древними ядами. Так что археологам важно надевать защитные костюмы и следить за своим здоровьем.

Исследователи надеются, что новые саркофаги привлекут внимание туристов. Ведь из-за пандемии коронавируса туризм очень сильно пострадал и этому сегменту важно выйти из затруднительной ситуации. В июле египетские власти возобновили экскурсии по пирамидам Гизы и даже слегка снизили цены. Но некоторые люди не очень-то и хотят посещать древние достопримечательности Египта, потому что считают это пустой тратой денег.