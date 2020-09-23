История болезни в автопортретах

С этого автопортрета голландского художника Дика Кета на нас смотрит грустный, немного астеничный юноша. Кет изобразил себя в 24 года; он только что закончил Академию искусств в Арнеме, но из-за слабого здоровья не отправился путешествовать, как другие художники. Дик Кет родился с пороком сердца: во-первых, сердце у него располагалось справа (это называют декстрокардией), а во-вторых, оно работало с трудом.

В начале XX века не было ни ультразвукового исследования, ни томографии, поэтому о том, что с сердцем Кета что-то не так, можно было судить лишь по косвенным признакам: шумам в груди, слабости и приступам одышки. Тем не менее путешествия были художнику противопоказаны. С работами современников он знакомился в основном по репродукциям, а изображал в основном то, что видел в своем доме — в том числе себя самого.

Кет оставил после себя серию автопортретов, по которым почти сто лет спустя мы можем следить за тем, как прогрессировала его болезнь. Так, на портрете, написанном спустя шесть лет, художник еще не выглядит умирающим, но уже просматриваются характерные симптомы, за которые в ранних портретах глаз еще не цепляется: это нездоровый, синеватый цвет кожи и деформированные концевые фаланги пальцев.

Дик Кет, Автопортрет, 1932. Музей Бойманса — ван Бенингена. На правой части рубашки видна тень, вероятно, символизирующая сердце художника. Изображение с сайта музея boijmans.nl

Оба эти признака — цвет кожи (цианоз) и своеобразный вид пальцев (барабанные пальцы) — в сочетании с пороком сердца навели некоторых врачей на мысль, что Дик Кет страдал тетрадой Фалло. Эта патология сердца может встречаться при нескольких болезнях примерно у трех из 10 000 новорожденных. Тетрада Фалло — это четыре аномалии сердца: выход аорты сдвинут вправо; перегородка между желудочками частично повреждена (см. Дефект межжелудочковой перегородки); отток крови из правого желудочка нарушен из-за разрастания окружающих тканей; мышечная стенка правого желудочка гипертрофирована, чтобы компенсировать слабый отток крови.

Из-за того что сердце не работает в полную силу, кровь у людей с тетрадой Фалло не до конца насыщена кислородом, цвет ее темнее обычного, а кожа имеет синий оттенок — таких младенцев называют синюшными (см. Blue baby syndrome). Кислорода не хватает и конечностям — вероятно, отсюда и барабанные пальцы: чтобы компенсировать недостаток кислорода, сосуды на концах пальцев постоянно расширяются и в них попадает больше крови с факторами роста, под действием которых ногтевое ложе становится более крупным, а сама пластинка ногтя приобретает вид «матового стекла».

Дик Кет, Три маленьких автопортрета, 1937–1940 гг. Музей современного искусства в Арнеме. На этих портретах, особенно на левом, хорошо заметна синева лица. Изображение с сайта bouillabaiseworkinprogress.blogspot.com

На других портретах Дик Кет зафиксировал поздние стадии своей болезни: он выглядит всё более слабым, а пальцы деформированы всё сильнее. Голландец скончался в 1940 году, не дожив до своего 38-летия меньше двух месяцев. Однако в то время для людей с тетрадой Фалло это уже было немало: большинство умирало во младенчестве и мало кто переживал свой тридцатилетний юбилей.

Дик Кет, Двойной портрет художника с отцом, 1939. Музей современного искусства в Арнеме. Изображение с сайта bouillabaiseworkinprogress.blogspot.com

Не дождался Кет и медицинской разгадки своей тайны: до конца жизни голландец так и не получил своего диагноза. Но даже если бы тетраду Фалло у художника и подтвердили, в то время едва ли ему могли помочь: первую операция по восстановлению функции сердца провел в 1944 году американский кардиохирург Альфред Блейлок, но и она помогала лишь компенсировать симптомы. Полностью вылечить тетраду Фалло, восстанавливая отток крови из правого желудочка и межжелудочковую перегородку (Interventricular septum), врачи смогли только в 1955 году.

Сегодня тетраду Фалло замечают на УЗИ еще в утробе матери, а «чинить» сердце начинают вскоре после рождения ребенка — в первые месяцы, а иногда даже в первые дни жизни. И несмотря на то, что у некоторых пациентов всё же возникают осложнения после операции, иногда спустя десятки лет, большинство из них благополучно достигают своего сорокалетия и переживают его. Из «синюшных детей» больше не вырастают «синюшные взрослые», которые уже не оставят нам — вероятно, к счастью — такой подробной истории болезни человека с тетрадой Фалло.

Дик Кет, Автопортрет (с рукой), 1926 год. Рейксмюсеум, Амстердам, Нидерланды. Изображение с сайта музея rijksmuseum.nl.

Полина Лосева