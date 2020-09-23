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«Все имена и события вымышлены, любые совпадения случайны»: княгиня Юсупова против Metro-Goldwyn-Mayer

«Все имена и события вымышлены, любые совпадения случайны»: княгиня Юсупова против Metro-Goldwyn-Mayer

Это фото сделано во время судебного разбирательства по иску Феликса и Ирины Юсуповых к киностудии Metro-Goldwyn-Mayer в Высоком суде Лондона.


В 1932 году вышел фильм «Распутин и императрица», где утверждалось, что жена князя Юсупова была любовницей Распутина.


В 1933 году в лондонский суд был подан иск против кинокомпании Metro-Goldwyn-Mayer о распространении не соответствующих действительности порочащих сведений и клевете.


Свидетелем со стороны княгини выступал, в частности, генерал—майор Джон Генри Хэнбери—Уильямс, во время Первой мировой войны служивший при Царской Ставке в Могилеве, часто бывавший в Петрограде и хорошо знавший царскую чету.


Посмотрев два раза фильм, присяжные согласились с тем, что фильм порочит княгиню.






Кинокомпания принесла извинения княгине и публично заявила, что княгиня Наташа в фильме — совершенно вымышленный персонаж и ничего общего с княгиней Ириной Юсуповой не имеет.


Суд присудил истице в качестве моральной компенсации 25 тысяч английских фунтов (что на современные деньги соответствует примерно 500 тысячам долларов) и запретил дальнейший прокат фильма, но киностудия Metro-Goldwyn-Mayer дополнительно заплатила Юсуповым еще 75 тысяч английских фунтов отступных за разрешение проката фильма. В США вопрос был решён в ходе внесудебного урегулирования дела. Общая сумма компенсаций, полученных супругами Юсуповыми, в современном исчислении составила около 3 миллионов долларов США.


Оскорбительные истцам сцены, длительностью около 10 минут, были вырезаны (даже в современных версиях фильма содержится только часть удалённых сцен), что сделало сюжет фильма несколько непонятным для зрителя, не знающего о вырезанных сценах: в первой половине фильма княгиня Наташа является сторонницей Распутина, а во второй половине она чрезвычайно боится его, вроде бы без причины.


Результатом этого судебного дела стала практика включения в титры голливудских фильмов отказа от ответственности — фразы «Все имена и события в произведении вымышлены, любые совпадения с реальными людьми и событиями случайны».


Из: Historyporn
23 сентябрь 2020 /
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