Как подключить проходной выключатель?

Для повышения комфорта и простоты использования осветительных приборов используется проходной выключатель: на схеме подключения четко показан принцип действия этого коммутационного устройства. Это даёт возможность управлять освещением комнаты из любого места. Особенности конструкции и правила установки продукта подробно описаны в соответствующих источниках в интернете. Там же можно ознакомиться со схемой подключения проходного выключателя

Устройства данного типа предназначены для управления освещением и с лестницы. Таким образом, вы можете включить свет, например, при входе в помещение, и выключить его уже в другом месте. Это позволит значительно сэкономить энергию.

Не только удобно включать свет из разных зон в жилище, но и можно сэкономить на коммунальных расходах.

Проходной переключатель ничем не отличается от обычного переключателя. На подвижной передней панели также есть стрелки вверх и вниз. Обычный переключатель имеет один вход и один выход. С другой стороны, проходное устройство имеет один вход и два выхода. Это указывает на то, что питание здесь не прерывается, а перенаправляется на одну из розеток.

В то время как опытные электрики могут обнаружить проходной выключатель на глаз, ведущие производители выпускают изделия с нарисованной электрической схемой двойного автоматического выключателя, тройного или одинарного, расположенного под корпусом устройства.

Также на глаз можно определить, что это однопроходный прибор, осмотрев клеммы с медными контактами. Их должно быть три.

Используйте мультиметр, чтобы избежать путаницы между клеммами. Устройство должно быть настроено на звуковой сигнал и прозвонить на вход и выход.

Если мультиметр издает звуковой сигнал, при прикосновении к контакту, это значит, что контакт присутствует в этом месте.

Проходные переключатели имеют значительные преимущества перед обычными устройствами - следующие: