Как подключить проходной выключатель?
Для повышения комфорта и простоты использования осветительных приборов используется проходной выключатель: на схеме подключения четко показан принцип действия этого коммутационного устройства. Это даёт возможность управлять освещением комнаты из любого места. Особенности конструкции и правила установки продукта подробно описаны в соответствующих источниках в интернете. Там же можно ознакомиться со схемой подключения проходного выключателя.
Устройства данного типа предназначены для управления освещением и с лестницы. Таким образом, вы можете включить свет, например, при входе в помещение, и выключить его уже в другом месте. Это позволит значительно сэкономить энергию.
Не только удобно включать свет из разных зон в жилище, но и можно сэкономить на коммунальных расходах.
Проходной переключатель ничем не отличается от обычного переключателя. На подвижной передней панели также есть стрелки вверх и вниз. Обычный переключатель имеет один вход и один выход. С другой стороны, проходное устройство имеет один вход и два выхода. Это указывает на то, что питание здесь не прерывается, а перенаправляется на одну из розеток.
В то время как опытные электрики могут обнаружить проходной выключатель на глаз, ведущие производители выпускают изделия с нарисованной электрической схемой двойного автоматического выключателя, тройного или одинарного, расположенного под корпусом устройства.
Также на глаз можно определить, что это однопроходный прибор, осмотрев клеммы с медными контактами. Их должно быть три.
Используйте мультиметр, чтобы избежать путаницы между клеммами. Устройство должно быть настроено на звуковой сигнал и прозвонить на вход и выход.
Если мультиметр издает звуковой сигнал, при прикосновении к контакту, это значит, что контакт присутствует в этом месте.
Проходные переключатели имеют значительные преимущества перед обычными устройствами - следующие:
- высокая надёжность и безопасность пользования;
- немедленное отключение питания установки из любой точки - если понадобится;
- оптимальное потребление энергии;
- приемлемые цены;
- простой монтаж - при некоторых навыках и знаниях, можно будет с ним справиться самостоятельно;
- нет сложных настроек.
Основные преимущества игровых ноутбуков
Особенности точильного станка
Особенности охранно-пожарной сигнализации
POE инжектор: назначение
Где применяются бактерицидные облучатели?
Обязательная регистрация ГБО в ГИБДД
Tweets by secretsworldcom
НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ