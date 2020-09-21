Косметику для космических туристов разрабатывают в Японии

В совместном пресс-релизе компаний Pola Orbis (японская косметическая компания) и All Nippon Airways (крупнейший авиаперевозчик страны) было объявлено о создании проекта первой в мире косметики, которую можно будет использовать в условиях космических путешествий.

Основной причиной создания такой линии косметических средств стала возможность в ближайшее время совершать туры в космос . Такая косметика по мнению разработчиков должна сделать космические путешествия еще комфортней и красивее.

Тестирования продуктов будут проходить на самолете, который выделит All Nippon Airways, в котором будут созданы условия максимально схожие в условиями в которых будут находится будущие космические туристы. Линия средств по уходу уже получила свое название «CosmoSkin», и рассчитывается она на использование обеспеченными туристами, которым важен внешний вид даже в таких суровых условиях.

Напомним что в марте этого года компания Axiom Space заключила контракт с компанией SpaceX на предоставление кораблей Crew Dragon, которые будут доставлять туристов на МКС с 2021 года. Продолжительность туров рассчитана на 10 дней.