В атмосфере Марса фосфин не обнаружен

Интерес к фосфину как к возможному показателю наличия жизни на других планетах возник после недавней публикации статьи об обнаружении этого газа в атмосфере Венеры. Проведя анализ данных полученных с помощью спектрометра МИР за два года исследований, который входит в российско-европейскую миссию ExoMars-2016, фосфин в атмосфере Марса не обнаружен.

Спектрометр МИР работает в среднем инфракрасном диапазоне в группе из трех спектрометров российского аппарата АЦС с 2018 года. Чувствительность аппарата на столько большая что он может обнаружить самую маленькую концентрацию газа в атмосфере около 2х частиц на миллиард. Исходя из полученных данных специалисты сделали вывод о том что фосфина либо нет в составе атмосферы Марса, либо его концентрация крайне мала.

Задача этого спектрометра состоит в первую очередь в поиске метана в атмосфере Красной планеты, так как на сегодняшний момент он считается главным маркером возможной жизни. На данный момент количество метана в атмосфере планеты так же мало, около 5 частиц на триллион, но стоит отметить что марсоход Curiosity смог зафиксировать показатели метана до 21 частицы на миллиард. Источник газа пока не найден, так же не найдены причины его столь быстрого разрушения в атмосфере.