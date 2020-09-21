Если медицинская маска пропускает кислород, почему в ней тяжело дышать?
Затруднению дыхания в маске есть научное объяснение
Пандемия COVID-19 продолжается уже несколько месяцев, в отдельных странах медики отмечают новую вспышку заболеваемости, и эксперты сходятся во мнении, что ношение маски как никогда важно для сдерживания распространения вируса. В июле представители ВОЗ подтвердили, что SARS-CoV-2, вирус, вызывающий COVID-19, может передаваться воздушно-капельным путем (при кашле или чихании), а также по воздуху на большие расстояния. В обоих случаях маски для лица предотвращают попадание вируса в нос и легкие и могут полностью предотвратить передачу или серьезные инфекции, если человек действительно заболеет.
Но, несмотря на то, что они потенциально могут спасти жизнь, некоторым было трудно принять ношение масок. В ходе одного опроса в США почти 60 000 респондентов назвали «дискомфорт» главной причиной, по которой некоторые предпочитают не носить маску в общественных местах. Многие из них сообщают об одышке, потоотделении, тошноте и учащении пульса из-за ношения масок, хотя врачи неоднократно заявляли, что маски не препятствуют потоку кислорода.
Так откуда же берутся эти побочные эффекты, и что люди могут сделать, чтобы облегчить свой дискомфорт?
Маска пропускает кислород?
Как правильно дышать
Хорошая новость заключается в том, что если мы обнаруживаем неправильное дыхание, мы можем его легко преодолеть и избавиться от любых симптомов.
Речь идет о методе под названием «прямоугольное дыхание» или «угловое дыхание». Он предполагает, что человек визуализирует прямоугольник и прослеживает контуры четырех сторон мысленным взором, когда он медленно вдыхает и выдыхает. Следуя контуру рамки, человек делает медленный вдох в течение четырех секунд, делает паузу, полностью выдыхает и затем снова делает паузу.Этот метод помогает более осознанно регулировать дыхание, а также снижает стресс и тревогу за счет активации парасимпатической нервной системы.
Дыхание животом — еще один способ быстро вернуться в нормальное состояние. Иногда при нарушении дыхания мы просто используем мышцы груди и шеи для дыхания, что неэффективно и неудобно. Вместо этого лучше уделить несколько минут тому, чтобы сосредоточиться на использовании диафрагмы, мышцы куполообразной формы, которая находится между животом и грудью.
Чтобы практиковать дыхание животом, расслабьте руку и положите ее на диафрагму чуть ниже грудной клетки. Когда вы вдыхаете, ваша диафрагма должна отталкивать вашу руку от тела. На выдохе ваша рука должна снова вернуться к вам.
И хотя дыхание дается большинству из нас естественно, дыхание с маской — это навык, требующий практики. Когда пациентов хотят научить носить маску в течение длительного времени, это делают в течение коротких периодов, а затем наращивают время.
Вряд ли мы перестанем полностью носить маски в течение следующих месяцев, а учитывая, что впереди зима, эти советы будут не лишними.
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