Если медицинская маска пропускает кислород, почему в ней тяжело дышать?

Затруднению дыхания в маске есть научное объяснение

Пандемия COVID-19 продолжается уже несколько месяцев, в отдельных странах медики отмечают новую вспышку заболеваемости, и эксперты сходятся во мнении, что ношение маски как никогда важно для сдерживания распространения вируса. В июле представители ВОЗ подтвердили, что SARS-CoV-2, вирус , вызывающий COVID-19, может передаваться воздушно-капельным путем (при кашле или чихании), а также по воздуху на большие расстояния. В обоих случаях маски для лица предотвращают попадание вируса в нос и легкие и могут полностью предотвратить передачу или серьезные инфекции, если человек действительно заболеет.

Но, несмотря на то, что они потенциально могут спасти жизнь, некоторым было трудно принять ношение масок. В ходе одного опроса в США почти 60 000 респондентов назвали «дискомфорт» главной причиной, по которой некоторые предпочитают не носить маску в общественных местах. Многие из них сообщают об одышке, потоотделении, тошноте и учащении пульса из-за ношения масок, хотя врачи неоднократно заявляли, что маски не препятствуют потоку кислорода.

Так откуда же берутся эти побочные эффекты, и что люди могут сделать, чтобы облегчить свой дискомфорт?

Как правильно дышать

Маска пропускает кислород?

Хорошая новость заключается в том, что если мы обнаруживаем неправильное дыхание, мы можем его легко преодолеть и избавиться от любых симптомов.

Лучшая стратегия для восстановления нашего естественного дыхания — это тактика, которую используют в йоге и даже военные, — говорит Юинг.



Речь идет о методе под названием «прямоугольное дыхание» или «угловое дыхание». Он предполагает, что человек визуализирует прямоугольник и прослеживает контуры четырех сторон мысленным взором, когда он медленно вдыхает и выдыхает. Следуя контуру рамки, человек делает медленный вдох в течение четырех секунд, делает паузу, полностью выдыхает и затем снова делает паузу.Этот метод помогает более осознанно регулировать дыхание, а также снижает стресс и тревогу за счет активации парасимпатической нервной системы.

Дыхание животом — еще один способ быстро вернуться в нормальное состояние. Иногда при нарушении дыхания мы просто используем мышцы груди и шеи для дыхания, что неэффективно и неудобно. Вместо этого лучше уделить несколько минут тому, чтобы сосредоточиться на использовании диафрагмы, мышцы куполообразной формы, которая находится между животом и грудью.

Чтобы практиковать дыхание животом, расслабьте руку и положите ее на диафрагму чуть ниже грудной клетки. Когда вы вдыхаете, ваша диафрагма должна отталкивать вашу руку от тела. На выдохе ваша рука должна снова вернуться к вам.

И хотя дыхание дается большинству из нас естественно, дыхание с маской — это навык, требующий практики. Когда пациентов хотят научить носить маску в течение длительного времени, это делают в течение коротких периодов, а затем наращивают время.

Это очень похоже на то, когда вы учитесь носить очки или пользоваться контактными линзами, — говорит врач. — Чем больше вы практикуетесь, тем больше к этому привыкаете. То же самое и с масками.



Вряд ли мы перестанем полностью носить маски в течение следующих месяцев, а учитывая, что впереди зима, эти советы будут не лишними.