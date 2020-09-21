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Может ли интернет обладать сознанием?

Может ли интернет обладать сознанием?

Информационная среда, обладающая сознанием – вымысел или реальность?

Могут ли машины обрести сознание? Популярная культура регулярно рисует человекоподобных роботов, которые обрели сознание или были намеренно им наделены сумасшедшим (или не очень) ученым. Так, новый сериал от создателя «Чужого» под названием «Выращенные волками» повествует о двух андроидах, направленных на экзопланету Kepler 22b чтобы возродить человечество. А в 1999 году мир впервые увидел «Матрицу» – ныне культовый фильм, в котором главный герой борется с разумными машинами, победившими человечество и использующими людей в качестве «батареек». Но что насчет разумного интернета? Может ли эта гигантская машина по созданию информации обрести сознание? Но если предположить, что интернет разумен, то как мы об этом узнаем? Издание Wired предлагает представить себе тот день, когда интернет станет единым, целенаправленным и осознающим себя. Как думаете, каким он будет?

 


Что такое интернет?

Интернет, иногда называемый просто «сетью», представляет собой всемирную систему компьютерных сетей – единую сеть в которой пользователи на любом компьютере могут, если у них есть разрешение, получать информацию с любого другого компьютера (а иногда и напрямую общаться с пользователями на других компьютерах). Идея интернета родилась в 1969 году в Агентстве перспективных исследовательских проектов (ARPA) правительства США, а первым названием интернета было ARPANet.

Первоначальная цель заключалась в том, чтобы создать сеть, которая позволила бы пользователям исследовательского центра в одном университете «разговаривать» с пользователями в других университетах. Незапланированным преимуществом проекта ARPANet стал тот факт, что, поскольку сообщения могли быть перенаправлены более чем в одном направлении, сеть могла продолжать функционировать, даже если ее части были уничтожены (в случае военного нападения или другой катастрофы).

Как работает интернет

Физически интернет использует часть общих ресурсов существующих в настоящее время телекоммуникационных сетей общего пользования. Интернет можно рассматривать как имеющий два основных компонента: сетевые протоколы и аппаратное обеспечение. Протоколы, такие как TCP / IP suite, представляют собой наборы правил, которым устройства должны следовать для выполнения задач. Без этого общего набора правил машины не могли бы общаться.

Может ли интернет обладать сознанием?

Интернет позволил компьютерам, находящимся далеко друг от друга, обмениваться информацией

Протоколы также отвечают за перевод алфавитного текста сообщения в электронные сигналы, которые могут быть переданы через Интернет, а затем обратно в разборчивый алфавитный текст. Аппаратное обеспечение, второй основной компонент интернета, включает в себя все, начиная от компьютера или смартфона, который используется для доступа в Интернет, и заканчивая кабелями, которые переносят информацию с одного устройства на другое. Дополнительные типы оборудования включают спутники, радио, вышки сотовой связи, маршрутизаторы и серверы.

Что такое сознание?

Информационный век постоянно напоминает нам о множестве мрачных сценариев, которые ждут человечество – наводнения и голод, гибель Солнца, ядерное оружие и прочее, прочее, прочее. Неудивительно, что помимо уже существующих угроз, не так-то просто всерьез рассуждать об угрозе Интернета, обретшего сознание. И все же, на эту тему ведется множество дискуссий, большинство из которых сходятся к тому, что машины обретут самосознание после того, как станут достаточно сложными. Но разве самая сложная из существующих систем – это не интернет?

И все же, на первый план выходит вопрос, на который ищут ответ лучшие умы человечества на протяжении всей его истории – что такое сознание. Его, как известно, нельзя измерить, взвесить или держать в руках. Мы можем лишь наблюдать сознание непосредственно в себе, но не в других. Как известно, Алан Тьюринг построил свой знаменитый критерий машинного интеллекта, тест Тьюринга, исходя из предположения о том, что разум – это черный ящик. Если компьютер может убедить нас своими действиями, что он обладает интеллектом человеческого уровня, мы должны предположить, что он на это способен.

Поэтому, возможно, нам следует переформулировать вопрос: ведет ли себя интернет как живое существо? Проявляет ли он плоды сознания? Конечно, бывают моменты, когда кажется, что это так. Google может предугадать, что вы собираетесь напечатать, прежде чем вы полностью сформулируете фразу. Реклама на Facebook может интуитивно определить, что женщина беременна, прежде чем она расскажет об этом своей семье и друзьям. В такие моменты легко сделать вывод о том, что вы находитесь в присутствии другого разума – хотя, учитывая человеческую склонность к антропоморфизации, нам стоит быть осторожными с поспешными выводами.

Может ли интернет обладать сознанием?

Искусственный интеллект, вполне возможно, представляет серьезную угрозу человеческой цивилизации

Некоторые из наиболее убедительных свидетельств интернет-сознания, возможно, трудно воспринимать, поскольку мы сами были бы синапсами и нейронами, составляющими мозг. Для некоторых социологов многие политические движения, возникшие в социальных сетях, квалифицируются как «эмерджентное» поведение – феномены, которые не могут быть приписаны какому-то одному человеку, но относятся к системе в целом.

Более того, два французских когнитивных психолога зашли так далеко, что утверждают, что Египетская революция и арабская весна являются свидетельством виртуального коллективного сознания, которое они описывают как «внутреннее знание, разделяемое множеством людей».

Безусловно, их доводы весьма провокационны. Важно понимать, что когда мы говорим о сознании, мы обычно имеем в виду нечто более связное, например, единственный поток ментального опыта – эго или самость – который, кажется намного больше, чем все сумма всех существующих постов в Twitter. Конечно, некоторые очень умные люди утверждают, что наше собственное самосознание – всего лишь иллюзия. Интуиция, как однажды выразился биолог Ричард Докинз, является единицей, а не колонией и на самом деле не поддерживается архитектурой мозга с его миллиардами крошечных бессознательных частей. Но если объединенный ум – это не более чем иллюзия, то откуда она берется? И как мы узнаем, есть ли он и у других вещей?


Теория разума

Как оказалось, один из наиболее убедительных примеров интернет-сознания связан с теорией разума, которая была разработана для объяснения именно такого рода объединенного опыта. Теория интегрированной информации, впервые предложенная Кристофом Кохом и Джулио Тонони, утверждает, что сознание возникает из сложных связей между различными областями мозга.

Человеческий мозг обладает высокой степенью интеграции, именно поэтому мы воспринимаем мир и разум целостно. Но в книге «Ощущение самой жизни» Кох утверждает, что сознание – это континуум, простирающийся вниз по цепи бытия. Вороны, медузы, пчелы, а возможно, даже атомы и кварки обладают достаточной интеграцией, чтобы гарантировать крошечную искру сознания. Кох считает, что этот же критерий применим и к машинам. Хотя он скептически относится к тому, что отдельные компьютеры могут развить разум, интернет, похоже, удовлетворяет его стандартам сознания:

Его 10 миллиардов компьютеров, каждый из которых содержит миллиарды транзисторов, связаны в очень сложные сети, которые простираются по всему земному шару.
Может ли интернет обладать сознанием?

Человеческий мозг, а тем более сознание по-прежнему мало изучены

Необходимо отметить, что Кох – не просто «городской сумасшедший», а главный научный сотрудник Института мозга Аллена и широко известен как одна из ведущих фигур в вычислительной нейробиологии. Он также не говорит о сознании в том туманном, нью-эйджистском смысле, который означает и все, и ничего . Кох предположил, что интернет-сознание может быть достаточно тонким, чтобы чувствовать боль или даже перепады настроения. А как вы думаете, что такое Интернет и может ли он когда-нибудь обрести самосознание? Ответ будем ждать в комментрариях к этой статье!

21 сентябрь 2020 /
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