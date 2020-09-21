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Как люди готовили еду до изобретения огня?

Как люди готовили еду до изобретения огня?

Возможно, люди умели готовить пищу до изобретения огня

В ходе многочисленных научных работ ученые доказали, что наши далекие предки научились пользоваться огнем примерно миллион лет назад. В те времена вид человека разумного (Homo sapiens) еще не успел полностью сформироваться и гоминиды добывали огонь только в случае случайного пожара. Впоследствии они научились разжигать огонь собственными силами и использовали костры, чтобы согреваться в холодные времена года и готовить пищу. Считалось, что до этого момента наши предки были вынуждены есть сырые растения и мясо. Однако, недавно ученые нашли свидетельства того, что древние люди могли готовить еду задолго до изобретения огня. Помогала им сама природа и речь даже не идет о вышеупомянутых пожарах, которые могли помочь им разжечь костер. Рядом с местами жительства некоторых групп древних людей существовали некие подобия «кастрюль» с горячей водой.

 

Что такое Олдувай?

О необычном способе древних людей готовить пищу до изобретения огня было рассказано в научном журнале PNAS. На севере африканской Танзании есть ущелье Олдувай, в котором исследователям удалось найти множество останков древних людей. Это место представляет собой 40-километровую расщелину, в котором миллионы лет назад могли жить далекие предки современного человека. Впервые об этом стало известно в 1913 году, когда немецкий геолог Ганс Рек (Hans Reck) нашел скелет возрастом около 1,5 миллиона лет. Впоследствии на этом месте велось огромное количество раскопок, в ходе которых были обнаружены и более древние останки. Например, ученым удалось найти скелеты приматов, которые еще не были похожи на современных людей, но уже отделились от животного мира.

Как люди готовили еду до изобретения огня?

Интересный факт: в фильме «Doom» 2005 года, в ущелье Олдувай находится телепорт на Марс

Где жили древние люди?

То, что в этом месте обнаруживается большое количество скелетов и инструментов древних людей, говорит о том, что оно отлично подходило для житья. В 2016 году ученые обнаружили в Олдувае необычный слой земли возрастом 1,7 миллиона лет. В ходе изучения его состава исследователи обнаружены следы жизнедеятельности так называемых бактерий-экстремофилов. Так называются микробы, которые привыкли жить в экстремальных условиях. Например, они не могут жить и размножаться в воде, температура которой ниже 80 градусов Цельсия. Приняв это во внимание, ученые предположили, что миллионы лет назад на территории Олдувая существовали горячие источники.

Как люди готовили еду до изобретения огня?

В горячих источниках могут жить бактерии-экстремофилы вроде Thermocrinis ruber

Источники горячей воды также известны как геотермальные источники. Так называются места выхода на поверхность подземных вод, нагретых до температуры выше 20 градусов Цельсия. Как правило, такие источники образуются в местах с высокой вероятностью землетрясений. А танзанский Олдувай как раз является сейсмически активным регионом. Поэтому сомнений в том, что миллионы лет назад в этом месте существовали горячие источники, не возникает. Скорее всего, древние люди активно селились в этих местах именно потому, что тут был источник теплой воды.

Как люди готовили еду до изобретения огня?

Геотермальный источник

Как древние люди готовили пищу?

Исследователи считают, что горячая вода могла использоваться людьми не просто как источник тепла. Может быть, она также помогала им термически обрабатывать пищу. Вареные растения и мясо обладает более приятным вкусом, чем сырые. К тому же, после термической обработки пища становится более мягкой и быстрее переваривается в желудочно-кишечном тракте. Если древние люди действительно додумались использовать горячие источники для приготовления пищи, это могло стимулировать их быстрое развитие. Если они не поселились в этих местах, эволюция происходила бы гораздо медленнее.

Как люди готовили еду до изобретения огня?

Древние люди после изобретения огня


21 сентябрь 2020 /
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