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На новой фотографии Юпитера найдено новое пятно. Что это такое?

На новой фотографии Юпитера найдено новое пятно. Что это такое?

Новая фотография Юпитера, сделанная телескопом «Хаббл»

Юпитер считается самой крупной планетой Солнечной системы. В основном он состоит из огромного количества водорода и гелия, поэтому имеет гораздо меньшую плотность, чем многие другие планеты. Больше всего Юпитер известен своими штормами — практически на каждой его фотографии можно увидеть так называемое «Большое красное пятно». Это пятно является самым большим из постоянно движущихся штормов. Его диаметр в несколько раз превышает размеры нашей планеты. Но каждому человеку также стоит знать, что на поверхности огромной планеты бушует и множество других штормов. Недавно аэрокосмическое агентство NASA поделилось новой фотографией Юпитера, сделанной космическим телескопом «Хаббл». На ней видно сразу несколько штормов, о которых уже известно много интересных деталей.

 


Особенности Юпитера

Газовый гигант Юпитер является пятой планетой Солнечной системы. Его диаметр равен 139 820 километрам. Он намного крупнее нашей планеты земля, радиус которой составляет всего лишь 12 742 километра. А масса Юпитера вообще невообразима — по расчетам ученых, гигант весит в 2,47 раз больше, чем все планеты Солнечной системы вместе взятые. Поверхностного слоя, на который можно было бы приземлиться астронавтам или космическим аппаратам, нет. Все что мы видим на снимках — это огромные облака. С 1970-х годов к планете приближалось множество межпланетных станций NASA вроде «Вояджеров» и «Юноны».

На новой фотографии Юпитера найдено новое пятно. Что это такое?

Как видели Юпитер в 1879 и 2014 году


Новые фотографии Юпитера

Недавно агентство NASA поделилось новым снимком Юпитера, которая была сделана космической обсерваторией «Хаббл». Этот телескоп был запущен на околоземную орбиту в далеком 1990 году и на данный момент находится на высоте примерно 569 километров. Аэрокосмическое агентство уже готовит ему замену в виде телескопа Джеймса Уэбба, запуск которого намечен на 2021 год.

На новой фотографии Юпитера найдено новое пятно. Что это такое?

телескоп «Хаббл»


Большое красное пятно

Самым интересным объектом на фотографии, конечно же, является знаменитое Большое красное пятно. Это самая известная буря, которая бушует на поверхности газового гиганта. Образованный шторм вращается против часовой стрелки и ученые считают, что он образовался примерно 350 лет назад. На сегодняшний день его диаметр равен 15 800 километрам, что больше размеров Земли. Однако, со временем его размеры уменьшаются — в 2017 году его диаметр был больше и равнялся 16 350 километрам. С чем связано уменьшение огромной бури, ученым до сих пор не известно.

На новой фотографии Юпитера найдено новое пятно. Что это такое?

Большое красное пятно на Юпитере

Второе пятно на Юпитере

Ниже Большого красного пятна есть другой шторм, именуемый как Овал ВА. Он намного моложе и меньше большого пятна. По наблюдениям ученых, этот шторм образовался в 1990-е годы, в ходе слияния трех других бурь, которые бушевали на Юпитере около 60 лет. Когда астрономы заметили его впервые, он был окрашен в белый цвет. В 2006 году он начал становиться красным, как его «старший брат». Последующие снимки показали, что он снова белеет. На новом снимке с «Хаббла» он опять начал окрашиваться в красный цвет. Он будто бы мигает, но ученым до сих пор неизвестно, с чем это связано.

На новой фотографии Юпитера найдено новое пятно. Что это такое?

Вышеупомянутый Овал ВА

Новый шторм на Юпитере

Посмотрите на центральную линию планеты — через нее проходит оранжевая полоса. По словам ученых, это углеводородная дымка, но она их не особо интересует. Более интересный объект находится выше и левее центральной линии. Это новая буря белого цвета, за которой тянется длинный хвост. По расчетам исследователей, он образовался 18 августа и и на данный момент движется со скоростью 560 километров в час. Можно заметить, что у него тоже есть оранжевые структуры, которые похожи на вышеупомянутые пятна. По мнению ученых, они могут свидетельствовать о том, что образованный шторм просуществует очень долгое время. Так что на следующих снимках Юпитера обязательно обратите внимание на то, как меняется внешний вид свежей бури.

На новой фотографии Юпитера найдено новое пятно. Что это такое?

Новый шторм на Юпитере

Ученые очень заинтересованы в изучении Юпитера, потому что в рамках этих исследований они смогут узнать много интересного о формировании планет. Недавно исследователи обнаружили, что на газовом гиганте гораздо больше воды, чем считалось ранее. О том, почему это важно, можно узнать в этом материале.

21 сентябрь 2020 /
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