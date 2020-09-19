Как нанести рисунок на футболку?

Почему актуальны «фирменные» футболки?

Одним из самых доступных способов создания «фирменных» футболок является самостоятельное нанесение рисунка. Для этого необходимо только купить одноцветную футболку, а также определиться с рисунком и способом печати.

Футболка – это не просто элемент гардероба. Сегодня ее можно использовать в качестве площадки для продвижения определенного бренда или продукции. Футболки с надписями также могут использоваться для персонализации сотрудников компании или в качестве афиши предстоящего мероприятия.

Способы нанесения рисунка на футболки

Сегодня для нанесения изображений на футболки чаще всего используются такие методы:

термоперенос;

трафаретная печать;

цифровая печать;

вышивка;

травление.

Термоперенос считается одним из самых простых и экономных способов печати на футболках. Он предусматривает распечатку изображения на принтере или нанесение рисунка трафаретом на бумагу. Затем посредством высокой температуры и давления изображение переносят на футболку. Такой метод печати актуален в том случае, если футболка не предназначена для длительного применения.

Трафаретная печать или шелкгография обеспечивает нанесение насыщенного изображения, которое структурно будет отличаться от ткани. При помощи этого метода можно напечатать износостойкое, насыщенное и яркое изображение. Но шелкография будет актуальна с точки зрения финансов только в том случае, если необходимо нанести рисунок на как минимум 30 футболок.

Цифровая печать считается одним из наиболее популярных методов нанесения изображений на одежду. Преимуществом этой технологии считается возможность нанесения любого рисунка – от логотипа компании до копии известных картин. К тому же такие рисунки отличаются жизнестойкостью и высоким качеством. Также стоит отметить высокую скорость изготовления.

Для вышивки изображения на футболке используются специальные вышивальные машины, работающие по предварительно заданной программе. Вышивка отличается долговечностью. Она не подвержена повреждениям, например, при глажке или стирке. Еще один плюс – возможность оформления индивидуального заказа на минимальное количество футболок. При этом стоит помнить о высокой стоимости вышивки.

Травление – еще один популярный метод, предусматривающий «выжигание» изображения. После этого на обесцвеченные участки наносятся необходимые цвета. Для этого используется шелкотрафарет. В итоге изображение имеет ту же структуру, что и ткань. Главным преимуществом этого метода считается долговечность нанесенного рисунка.