Из-за чего человек может перестать испытывать радость? Вы уже знаете ответ

Кадр из фильма «Джокер»

Жизнь каждого человека непредсказуема и никто из нас не может точно сказать, каким будет следующий день. Возможно, завтра вы побываете на природе, повстречаете хороших людей и вдоволь наобнимаетесь — скорее всего, такой день принесет вам массу положительных эмоций. Однако, в некоторые дни человек испытывает меньше радости. И это даже в том случае, если они были насыщены такими же приятными событиями, как встречи с близкими людьми. Недавно канадские ученые провели небольшое исследование, в ходе которого выяснилось, что в определенном случае люди на целые сутки лишаются способности радоваться приятным ситуациям. Иногда это происходит настолько часто, что со временем вовсе может перестать радоваться. Но о каком случае идет речь? Оно возникает в жизни каждого человека — может быть, вы сегодня не испытывали радость именно из-за этого.

Как стать счастливым?

О том, почему в некоторые дни люди неспособны испытывать радость, было рассказано в научном издании Science Alert. По словам канадских ученых, неспособность радоваться позитивным событиям в жизни может развиться из-за недостаточного количества сна. О негативных последствиях частого недосыпа ученые сообщают чуть ли не каждую неделю, поэтому результаты нового исследования даже кажутся банальными. Но на них явно стоит обратить внимание, потому что узнав об этом, некоторые люди смогут восстановить свой решим здорового сна. Ведь кто не хочет испытывать радость каждый день?

Качество сна оказывает сильное влияние на нашу жизнь

Суть проведенного исследования заключалась в том, что ученые провели опрос среди 2000 человек к возрасте от 33 до 84 лет. Они узнали, сколько часов в день им удается спать, насколько сильно они страдают от стресса и какие события происходили в их жизнях в последнее время. По словам психолога Нэнси Син (Nancy Sin), когда люди проводят время на природе и часто обнимаются, они чувствуют себя счастливее. Результат опроса показал, что при недостатке сна люди испытывают от тех же приятных событий гораздо меньше, радости, чем обычно.

Польза долгого сна

К счастью, эффект работает и в обратную сторону. Результаты опроса показали, что чем дольше людям удается поспать, тем радостнее им кажутся позитивные события в жизни. Более того, продолжительный сон помогает им справляться с последствиями стресса, которые многие из нас испытывают практически каждый день. Чем лучше человек спит, тем проще ему удается уснуть вечером. А вот недосып может усугубить тяжесть стрессовых состояний и привести к развитию бессонницы. Получается некое подобие порочного круга, из которого довольно сложно выйти.

Вред долгого сна

Следует отметить, что результатам этого исследования не рекомендуется слепо верить. Без сомнений, в здоровом сне нет ничего плохого и это было доказано в ходе множества научных исследований. Например, совсем недавно я рассказывал о том, насколько здоровый сон важен для избавления от лишнего веса. Качественный ночной отдых считается такой же важной составляющей здорового образа жизни, как и правильное питание. Каждому взрослому человеку рекомендуется спать как минимум 6 часов в день, можно чуть больше.

Только вот предположение о том, что продолжительный сон помогает людям чаще испытывать радость и избегать последствий стресса, кажется очень сомнительным. Дело в том, что некоторые научные исследования доказывали, что долгий сон может стать причиной серьезных проблем со здоровьем. Если верить статистике, любители подольше спать страдают от сердечно-сосудистых заболеваний гораздо чаще, чем остальные. Да и общая смертность среди людей, которые спят дольше 10 часов в день, выше. Так что злоупотреблять сном, на всякий случай, не стоит. Ведь плюсов в 6-часовом сне гораздо больше, чем в 10-часовом.



