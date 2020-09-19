Арепливир – что известно о новом лекарстве против коронавируса?

Увы, чуда не произошло, так как клинических испытаний нового препарата нет в открытом доступе, а его эффективность вызывает сомнения

С наступлением осени многие страны мира готовятся ко второй волне пандемии коронавируса. На момент написания этой статьи Россия, согласно данным, собранным университетом Джона Хопкинса, занимает четвертое место в мире по количеству выявленных случаев Covid-19. Напомню, что ранее именно Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину против новой коронавирусной инфекции – Спутник V. Более того, как стало известно во второй половине сентября, скоро в российских аптеках можно будет приобрести лекарство против Covid-19 под названием «Арепливир». Розничная стоимость, как сообщает РБК, составит более 12 тысяч рублей за упаковку с сорока таблетками по 200 мг. Рассказываем, что известно о новом препарате и стоит ли бежать за ним в аптеку.

Арепливир и Коронавир – что нужно знать?

«Два препарата для лечения коронавируса российского производства были допущены к продаже в аптеках, что позволит производить лечение этой инфекции на дому», – сообщило Министерство здравоохранения в заявлении государственному информационному агентству «РИА Новости». Оба препарата являются российскими вариантами фавипиравира – дженерической версии препарата против вируса гриппа, разработанного японской компанией Fujifilm.

Как пишет Lenta.ru, клинические испытания таблетированного препарата «Арепливир» показали сокращение сроков выздоровления у пациентов с коронавирусом, хотя официально его рекомендуют для лечения вируса только Россия, Индия и Китай.

Один из одобренных препаратов, зарегистрированный под торговой маркой «Арепливир» с 21 сентября 2020 года появится на аптечных полках большинства российских регионов, подтвердил «Ъ» представитель производителя «Промомед». Ожидается, что в это же время появится еще один препарат – Коронавир. По словам производителя Коронавира, препарат минимизирует осложнения, связанные с Covid-19.

Эффективность «Арепливира»

Итак, давайте попробуем разобраться, стоит ли покупать новый российский препарат – согласитесь, прежде чем выделять 12 320 рублей из бюджета на новое лекарство, хочется знать о нем если не все, то как можно больше. Лично от себя добавлю, что судя по всей имеющейся информации об «Арепливире», делать этого – по крайней мере пока – не стоит. Одним из первых и немаловажных аргументов в пользу экономии средств является вопрос об эффективности препарата.

«Более 50% пациентов, которые приняли участие в клиническом исследовании показали улучшение после семи дней лечения, что в 1,5 раза лучше, чем в контрольной группе, которая не принимала препарат,» – эти слова производителя «Арепливира» приводят практически все российские СМИ, которые написали о новом лекарстве против Covid-19. При этом во время подготовки настоящего материал мне не удалось найти ссылки на клинические исследования нового лекарства.

Между тем Министерство Здравоохранения одобрило еще одну марку фавипиравира – Авифавир, хотя его производство в основном было ориентировано на экспорт, а поставки осуществлялись в соседние Беларусь и Казахстан. В статье Газеты.ру от июня 2020 года приведены слова специалистов о том, что пока говорить об эффективности препарата рано:

Результаты исследований не опубликованы, методика его проведения не описана, а в научном мире пока не увидишь публикацию в авторитетном научном журнале, то и говорить рано — это немножко популизм.

Заместитель исполнительного директора по меднаправлению BestDoctor Юлия Ткаченко в интервью Газете.ру



Также необходимо отметить, что и арепливир и авифавир – это дженерики — лекарственные средства, в которых содержится химическое вещество — активный ингредиент (тот самый фавипиравир) идентичный запатентованному первоначальным разработчиком (Fujifilm), поэтому сравнивать их эффективность не совсем целесообразно.

Ну а если говорить откровенно – отсутствие в открытом доступе клинических исследований противовирусного препарата «Арепливир» (Коронавир и прочих) заставляет лишь усомниться в его эффективности, а высокая стоимость лекарства напоминает заоблачные цены на фуфломицины – препараты с недоказанной эффективностью.

Фуфломицины

Как бы печально ни было мне писать эти строки, но Министерству Здравоохранения не впервой рекомендовать к продаже лекарства с недоказанной эффективностью. Например, такие гомеопатические препараты как Оциллококцинум и Арбидол даже были включены в перечень ЖНВЛП, хотя в их составе вообще нет действующего вещества. Ну, если не считать экстракт печени вымышленной барбарисской утки (оциллококцинум) или умифеновир гидрохлорид (арбидол)эффективными лекарствами против простуды и гриппа.

Кадр из замечательного британского мини-сериала «Больное поведение»

Также хочу напомнить, что в настоящий момент в мире не существует лекарства от простуды. Любая простуда, как вам подтвердит любой практикующий врач, с лечением и без него проходит за 7 дней. Поэтому в следующий раз когда врач в поликлинике выпишет вам арбидол, смело ищите другого доктора. Ну или хотя бы просто не тратьте деньги на препараты, без которых вы и так поправитесь. Ранее мы писали большой материал о фуфломицинах – настоятельно рекомендуем к прочтению.

Возвращаясь к Арепливиру, отмечу следующее: как пишет The Moscow times, многим пациентам с тяжелым течением Covid-19 в России, возможно, будет предложено пройти амбулаторное лечение Арепливиром, что, как ожидается, снизит давление на российский сектор здравоохранения и освободит места в больницах. Хотя наша страна сделала большие ставки на вакцину Спутник-V, которая в настоящее время находится на заключительной стадии испытаний, многие по-прежнему скептически относится к ней, заявляя об отказе от вакцинации. Ну что ж, время покажет.