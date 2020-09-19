Изменение климата положило начало новому Великому переселению народов

Результаты исследований предсказывают, что глобальное потепление породит 143 млн климатических беженцев

Если вы считаете, что последствия изменения климата наступят нескоро, вынуждены вас разочаровать. Результаты многочисленных научных исследований показывают, что глобальное потепление приведет к разрушительным последствиям, в том числе к перемещению людей по планете в беспрецедентных, дестабилизирующих масштабах. Так, засухи, наводнения, банкротство и голод уже сегодня заставляют людей покидать родные места. Ситуация такова, что экологические опасности затрагивают население по всей планете и – при определенных условиях – могут стимулировать миграцию. Как показали результаты исследования, проведенного учеными из Постдамского Института исследований воздействия климата (Climate Impact Research (PIK)), наиболее важными факторами являются изменения температуры, изменчивость осадков и быстро возникающие стихийные бедствия, такие как тропические штормы.

Полученные результаты позволяют исследователям выявить географические регионы, которые могут быть особенно восприимчивы к миграционным перемещениям в будущем. Неужели Великое переселение народов и правда началось?

Переселение народов

История человечества насчитывает примерно 2,4 миллиона лет. Тем не менее, согласно результатам исследования 2015 года, костный фрагмент, найденный в 2013 году в Эфиопии свидетельствует о том, что человечество на несколько сотен тысяч лет старше. Как пишут авторы работы, опубликованной в журнале Science, род приматов семейства гоминид существовал на Земле уже 2,8 миллиона лет тому назад.

Важно понимать, что за весь период своего существования человеческие популяции регулярно мигрировали. Так, первым покинул Африку и заселил Евразию Homo erectus (человек прямоходящий), миграции которого начались около 2 млн лет назад. За ним последовала экспансия Homo sapiens и его близких родственников: неандертальцев и денисовцев. Человек современного типа вышел на Ближний Восток около 80 тысяч лет назад.

Сегодня миграцией называют любое территориальное перемещение населения, связанное с пересечением как внешних, так и внутренних границ с целью перемены постоянного места жительства или временного пребывания на территории для осуществления учебы или трудовой деятельности, вне зависимости от факторов, способствующих переселению.

Экологическая миграция наиболее выражена в странах со средним уровнем дохода, а также в странах с развитым сельским хозяйством. «Факторы окружающей среды могут стимулировать миграцию, но размер последствий зависит от конкретных экономических и социально-политических условий в странах», — пишет ведущий автор нового исследования Роман Хоффманн.

Как в странах с низким, так и в странах с высоким уровнем дохода, воздействие окружающей среды на миграцию слабее. Предположительно потому, что либо люди слишком бедны, чтобы уехать, либо в богатых странах у людей достаточно финансовых средств, чтобы справиться с последствиями. Именно в регионах со средними доходами и зависимостью от сельского хозяйства наблюдаются сильные волны миграции населения.

Масштабный метаанализ, результаты которого опубликованы в журнале Nature Climate Change, выявил ряд интересных закономерностей. Оказалось, что воздействие на миграцию зависит от типов экологических опасностей и что различные опасности могут взаимно усиливать друг друга. В то время как изменение температуры в регионе оказывает самое сильное влияние на миграцию, также могут играть свою роль быстро наступающие стихийные бедствия, изменяющаяся изменчивость осадков и аномалии.

Дивный новый мир

Как подчеркивают авторы метаанализа, экологическая миграция всегда зависит от ряда экономических и социально-политических факторов. Повествование о климатических беженцах, стремящихся в Европу или США, может быть слишком упрощенным. Например, исследователи обнаружили убедительные доказательства того, что экологические изменения в уязвимых странах в основном приводят к внутренней миграции или миграции в другие страны с низким и средним уровнем дохода, а не к трансграничной миграции в страны с высоким уровнем дохода. Пострадавшее население часто мигрирует в места своего собственного региона и в конечном итоге возвращается в свои дома в течение относительно короткого периода времени.

Результаты исследования также указывают на весьма уязвимые к изменению климата регионы, экологическая миграция в которых может быть особенно распространена. Авторы работы отмечают, что население Латинской Америки и Карибского бассейна, нескольких стран Африки к югу от Сахары, особенно в Сахельском регионе и Восточной Африке, а также Западной, Южной и Юго-Восточной Азии особенно подвержено риску.

Учитывая ожидаемое повышение глобальной средней температуры, исследователи полагают, что тема экологической миграции в будущем начнет привлекать все больше внимания. Лучший способ защитить тех, кто пострадал, — это стабилизировать глобальный климат , а именно быстро сократить выбросы парниковых газов от сжигания ископаемого топлива. Хотя миграция может быть эффективной адаптационной стратегией для домашних хозяйств, она может быть непроизвольной и сопровождаться человеческими страданиями. Однако наиболее важным выводом настоящего метааналза, на мой взгляд, является тот факт, что вынужденных климатических миграций больших групп населения можно избежать.