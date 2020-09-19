Зачем комары пьют кровь?

Комары пьют кровь, потому что она им жизненно необходима

Весной, летом и осенью нас донимают комары. Наверное, всех нас до единого бесят их назойливое пищание по ночам, укусы и вызванный ими зуд на коже. Откроем секрет — на самом деле, эти насекомые не созданы только для того, чтобы раздражать людей. Они полезны в природе, потому что их личинки очищают пресные водоемы, а взрослые особи опыляют растения и являются кормом для других насекомых и даже птиц. На данный момент науке известно о существовании 3600 видов комаров и некоторые из них вполне обходятся без человеческой крови. Но вот так называемым «городским комарам» вида Culex pipiens человеческая кровь необходима, потому что без нее они не могут размножаться. Так почему же комары кусают людей и что происходит в их организмах при поступлении человеческой крови? Давайте разбираться.

Размножение комаров

Каждому человеку стоит запомнить, что кровь пьют только самки комаров. Самцы могут спокойно жить питаясь одним только цветочным нектаром. Самки тоже иногда пьют нектар, но содержащегося в нем белка не хватает для образования яйцеклеток, необходимых для продолжения рода. Вот они и начинают на нас нападать и кусать, потому что человеческая кровь белками очень даже богата. Питательными свойствами полна не только кровь человека, но и кровь других млекопитающих животных. Поэтому от комаров страдаем не только мы, но и собаки, кошки, коровы и многие другие создания.

Спасибо кошкам — некоторые из них неплохо охотятся на комаров

Содержащиеся в крови белки перевариваются внутри самок комаров и превращаются в органические соединения, именуемые как аминокислоты. Они, в свою очередь, играют важную роль в производстве яйцеклеток, без которых насекомые не могут забеременеть и отложить яйца. Когда самка ищет жертву и пьет его кровь, она уже «переспала» с самцами. Собрав достаточное количество белков, они ждут 2-3 дня созревания яиц и откладывают их на поверхности воды. После этого большинство самок погибает, а уцелевшие особи снова принимаются раздражать нас своими пищанием и укусами. Спариваться с самцами во второй раз им уже не надо, потому что в их организмах сохраняется достаточный запас сперматозоидов.

Какие комары не пьют кровь?

Некоторые виды комаров способны размножаться даже без питания кровью. Дело в том, что их личинки с первых своих дней начинают питаться бактериями и детритом, то есть попавшими в природу мертвыми тканями. Личинки комаров вида Toxorhynchites вовсе едят себе подобных созданий. А ведь все вышеперечисленное и так является пищей с высоким содержанием белка. Так зачем этим комарам искать источник крови и рисковать своей жизнью? Они понимают, что это бессмысленно, поэтому и живут вполне себе припеваючи.

Способностью обходиться без человеческой крови обладают и некоторые «городские комары». Такой навык оказался им жизненно необходим, потому что некоторые группы вынуждены всю жизнь пребывать в наполовину затопленных подвалах домов. В этих водах содержится достаточное количество органических веществ и комары запасаются белком еще на личиночной стадии. Так что первую кладку самки могут совершить самостоятельно, а вот дальше им приходится искать человеческую кровь.

Какую кровь пьют комары?

Считается, что комары могут учуять запах человека за 30 метров. Они не кусают всех людей без разбора, потому что у них есть собственный вкус. По данным издания Lifehack, комары больше всего предпочитают людей с первой группой крови. Считается, что их они кусают в два раза чаще, чем людей со второй группой крови. Это значит, что в большинстве случаев мы сами привлекаем к себе комаров. Также этих насекомых очень привлекает содержащаяся на нашей коже молочная кислота. В больших количествах она образуется после употребления молочных продуктов, сои и маринованных овощей. А если человек еще и физически активен и часто потеет — мухи налетают на него толпами.

Некоторым будет трудно в это поверить, но крошечные комары настолько сильно влияли на историю, что определял судьбы целых империй. Некоторые ученые считают, что за всю историю кровососущие насекомые истребили чуть ли не половину человечества. Если верить статистике, в период с 1980 по 2010 год, от переносимой комарами малярии ежегодно умирало от 1 200 000 до 2 780 000 человек. Можно сказать, что малярия убила больше людей, чем любая другая болезнь.