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Манекены Пьера Иманса

Манекены Пьера Иманса

Восковые манекены, имитирующие живых людей, появились в начале XX века в связи со стремительным развитием модной индустрии. Настоящие шедевры создавала парижская фирма Пьера Иманса (Pierre Imans). Пьер Иманс придумал, как сделать манекены по-настоящему похожими на людей. Непринужденные позы, индивидуальные восковые лица, стеклянные глаза и натуральные волосы — это были не стандартные «болванчики», а почти живые образы той эпохи.



Манекены Пьера Иманса



Такие манекены могли себе позволить только самые крупные и престижные магазины, например, Galeries Lafayеtte. За витринами магазинов разыгрывались целые спектакли из жизни высшего общества: манекены сидели в кафе, прогуливались в парках, устраивали светские вечеринки. Это были подлинные идеалы того времени — успешные люди, какими и хотели себя видеть покупатели модной одежды.



Манекены Пьера Иманса

Манекены Пьера Иманса

Манекены Пьера Иманса

Манекены Пьера Иманса

Манекены Пьера Иманса

Манекены Пьера Иманса

Манекены Пьера Иманса

Манекены Пьера Иманса

Манекены Пьера Иманса

Манекены Пьера Иманса

Манекены Пьера Иманса

Манекены Пьера Иманса

Манекены Пьера Иманса

Манекены Пьера Иманса
19 сентябрь 2020 /
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