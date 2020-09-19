Манекены Пьера Иманса

Восковые манекены, имитирующие живых людей, появились в начале XX века в связи со стремительным развитием модной индустрии. Настоящие шедевры создавала парижская фирма Пьера Иманса (Pierre Imans). Пьер Иманс придумал, как сделать манекены по-настоящему похожими на людей. Непринужденные позы, индивидуальные восковые лица, стеклянные глаза и натуральные волосы — это были не стандартные «болванчики», а почти живые образы той эпохи.Такие манекены могли себе позволить только самые крупные и престижные магазины, например, Galeries Lafayеtte. За витринами магазинов разыгрывались целые спектакли из жизни высшего общества: манекены сидели в кафе, прогуливались в парках, устраивали светские вечеринки. Это были подлинные идеалы того времени — успешные люди, какими и хотели себя видеть покупатели модной одежды.