Солнце переходит в период повышенной активности

В США создали межведомственную группу научных сотрудников для прогнозирования солнечной активности. Обусловлено это тем что после 11 лет спокойствия, наша звезда снова переходит в период повышенной активности.

В такие периоды выбросы солнечной энергии увеличиваются, это может привести к неполадкам в работе радиоаппаратуры и навредить астронавтам, которые не находятся под защитой магнитного поля Земли.

Специалисты НАСА убеждены что предварительная подготовка и прогнозирование позволит избежать множества проблем. Так они уже сейчас фиксируют небольшие солнечные пятна, которые являются предвестниками нового солнечного цикла и более мощных солнечных выбросов. На сегодняшний момент ученые прогнозируют пик солнечной активности на лето 2025 года.

Напомним что солнечная цикличность известна уже давно. «Цикл Швабе» наиболее изучен и известен, именно он длится 11 лет, так же есть понятие удвоенного цикла Швабле, «цикл Хейла», при его упоминании имеется ввиду возвращение магнитного поля Солнца к исходному через два 11-летних цикла.