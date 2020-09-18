Тайны мира » Хочу все знать » На МКС зафиксирована утечка аммиака
На МКС зафиксирована утечка аммиака
Пресс-служба Роскосмоса подтвердила утечку аммиака в американском сегменте Международной космической станции. Так же в Роскосмосе заявили что никакой угрозы для членов экипажа и российского сегмента МКС эта утечка не несет.
Утечка происходила снаружи американского сегмента МКС и скорость попадания газа оценивается в 700 гр в год. На данный момент это место локализовано.
Напомним что в 2017 году на американском сегменте уже так же фиксировалась утечка опасного газа. Чтобы ее устранить астронавтам пришлось выходить в открытый космос. И совсем недавно, в конце августа на МКС была зафиксирована утечка воздуха.
18 сентябрь 2020 /
Похожие новости
На МКС завершили изоляцию связанную с утечкой воздуха
Космонавты, находящиеся последние дни в изоляции в российском сегменте Международной космической станции получили разрешение закончить изоляцию и открыть люки...
На МКС произошла утечка воздуха. Что делают астронавты?
Международная космическая станция (МКС), внутри которой находятся астронавты из разных стран и проводят научные эксперименты, находится на 408-километровой высоте над Землей. Внутри нее есть
В Антарктиде обнаружена утечка метана, которая может ускорить глобальное потепление
Миллионы лет назад, во времена динозавров, ныне холодная Антарктида была теплым местом, где росли большие деревья и жили динозавры. Однако, со временем температура воздуха на самом южном континенте
Утечка из лаборатории или межвидовая мутация: что стало причиной вспышки 2019-nCov в Китае?
С начала года весь мир следит за развитием ситуации в Китае в связи со вспышкой нового коронавируса 2019-nCov. Каждый день из Поднебесной поступают новые данные о количестве зараженных, которое
Ученые сообщили о риске коррозии и разгерметизации Международной космической станции
Российские ученые разрабатывают специальную аппаратуру, которая поможет выявлять коррозию в корпусе МКС.
На МКС вышли из строя все туалеты
Все туалеты не работают на борту Международной космической станции, астронавты вынуждены пользоваться одноразовыми пакетами, следует из переговоров экипажа с наземными специалистами, трансляция
Комментарии
Популярные новости
Триасовый ихтиозавр Guizhouichthyosaurus оказался сверххищникомИстория робототехники: как выглядели самые первые роботы?Чем могут питаться бактерии, когда вокруг ничего нет?Почему наша Вселенная такая странная и существуют ли законы физики?Чипирование началось: Neuralink проследила за мозговой активностью свиньиВ Японии испытали "летающий автомобиль"Голографическое кино может стать реальностьюНа каких самолетах летают президенты США и России?
Tweets by secretsworldcom
Tweets by secretsworldcom
НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ