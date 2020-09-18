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На МКС зафиксирована утечка аммиака

На МКС зафиксирована утечка аммиака

Пресс-служба Роскосмоса подтвердила утечку аммиака в американском сегменте Международной космической станции. Так же в Роскосмосе заявили что никакой угрозы для членов экипажа и российского сегмента МКС эта утечка не несет.

Утечка происходила снаружи американского сегмента МКС и скорость попадания газа оценивается в 700 гр в год. На данный момент это место локализовано.

Напомним что в 2017 году на американском сегменте уже так же фиксировалась утечка опасного газа. Чтобы ее устранить астронавтам пришлось выходить в открытый космос. И совсем недавно, в конце августа на МКС была зафиксирована утечка воздуха.

18 сентябрь 2020 /
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