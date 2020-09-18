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Dynetics создали полномасштабный макет лунного посадочного модуля

Dynetics создали полномасштабный макет лунного посадочного модуля

Компания «Dynetics» представила общественности макет будущего лунного посадочного модуля. Прототип представит модуль экипажа, расположение топливных баков и солнечных батарей. Модель будет использоваться для принятия окончательных решений по комплектовке окончательной конструкции модуля.

Модуль создается в рамках программы НАСА по обеспечению постоянного пребывания человека на Луне — «Artemis». В планы агентства входит высадка двух астронавтов в районе южного полюса спутника в 2024 году, а в 2028 году планируется создать базу на окололунной орбите, ли же на поверхности самой Луны.

В начале 2021 года, в НАСА должны выбрать один или несколько вариантов посадочных модулей представленных тремя компаниями с которыми был заключен договор — «Dynetics», «SpaceX» и «National Team».

18 сентябрь 2020 /
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