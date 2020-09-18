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Эта нейросеть сделает вас персонажем Disney. Попробуйте!

Эта нейросеть сделает вас персонажем Disney. Попробуйте!

Наконец-то завезли нормальную нейросеть!

Нейросетям постоянно находят новые применения. Мы уже видели, как одна нейросеть смогла написать симфонию для оркестра, а другая — нарисовала портрет, который затем ушел на аукционе за миллионы долларов. Также нейронные сети используют для обработки фотографий и развлечения: именно они, например, легли в основу приложения FaceApp, которое за считанные дни завоевало популярность во всем мире, штурмуя магазины App Store и Google Play. Это приложение позволяет состарить лицо на фото за пару секунд. Но что если стареть мы не хотим, а посмотреть… например, на свою копию из фильма Disney?

 


Как сделать себя из мультика Disney

В чем-то это даже покруче, чем FaceApp. Разработчики сделали нейросеть, которая делает «диснеевскую» копию любого человека по фотографии. Причем копия получается ну очень похожей. Те, кто смотрели фильмы Disney, наверняка знают, что хотя все персонажи там разные, их объединяет особая форма и черты лица, которые за несколько лет стали фишкой анимационных режиссеров Disney.

Чтобы создать свою копию из фильма Disney, откройте страницу с нейросетью, нажмите «Browse» и загрузите нужную фотографию. Затем нажмите «Toonify!». И наблюдайте магию.

Нейросеть предлагает множество примеров, как все это выглядит в итоге, но мы не смогли удержаться и сделали свои. Вот, например, как получился Филипп Киркоров:

Эта нейросеть сделает вас персонажем Disney. Попробуйте!

Филипп Киркоров мог бы сыграть роль в мультике «Мулан»

А это Владимир Путин, если бы он был персонажем из фильма Disney:

Эта нейросеть сделает вас персонажем Disney. Попробуйте!

Поразительное сходство

Эта нейросеть сделает вас персонажем Disney. Попробуйте!

Барак Обама тоже хорошо вышел

Популярный репер Гуф:

Эта нейросеть сделает вас персонажем Disney. Попробуйте!

Это новый персонаж из Супер Марио?

Ну и еще несколько примеров. Егор Крид, например, стал похож на друга Микки Мауса, а Гречку можно было бы сделать второстепенным персонажем в «Холодном сердце».

Эта нейросеть сделает вас персонажем Disney. Попробуйте!

Хотя больше на друга Барби стал похож

Эта нейросеть сделает вас персонажем Disney. Попробуйте!

То самое чувство, когда тебя сделали похожей на Билли Айлиш

Эта нейросеть сделает вас персонажем Disney. Попробуйте!

Так можно на анимационных режиссерах сэкономить, Гарри Поттер для мультфильма уже готов!


Нейросеть для фотографий

Почему вообще появляются такие штуки? Нейросеть гораздо проще обучать на основе фотографий: ей можно «скормить» множество данных, которые находятся в открытом доступе. Именно так разработчикам удалось достичь впечатляющей точности в обработке фото — нейросеть очень хорошо умеет делать диснеевские копии реальных людей. Меняет им черты лица, прическу, но оставляет максимально похожими на «оригинал».

Интересно, как далеко продвинутся нейросети в ближайшие несколько лет. Например, всего два года назад компания Lyrebird из Монреаля создала речевой синтезатор на основе ИИ, способный воспроизвести любой голос. Конечно, часть нейросетей будут просто игрушками, как эта, но некоторых действительно надо будет бояться. Они смогут очень сильно повлиять на нашу безопасность и изменить привычный нам мир.

18 сентябрь 2020 /
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