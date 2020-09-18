Шлем виртуальной реальности Oculus Quest 2 за 300 долларов. На что он способен?

Чем новый Oculus Quest 2 лучше старой модели? Давайте разбираться вместе

Примерно десять лет назад крупные производители техники представили первые шлемы виртуальной реальности, которые были доступны для обычных пользователей. Очутиться внутри реальности, созданной внутри компьютера, можно было двумя способами. Первый заключался в покупке дорогих гарнитур от компаний Oculus и HTC, которые было необходимо подключать к мощному компьютеру при помощи множества проводов. Второй способ заключался в покупке шлема, внутри которого помещался смартфон с большим экраном — это стоило недорого, но качество виртуальной реальности оставляло желать лучшего. Все изменилось в 2018 году, когда компания Oculus (принадлежащая Facebook), представила гарнитуру Oculus Quest. Он был относительно недорог и не требовал подключения к мощному компьютеру — неплохие по качеству VR-игры работали на мощности встроенного процессора, видеокарты и прочего железа. Во время презентации Facebook Connect 2020 была представлена новая версия шлема — Oculus Quest 2, которая стала мощнее и дешевле.

Трансляция Facebook Connect 2020

Об обновленном шлеме виртуальной реальности Oculus Quest 2 было рассказано в издании Fast Company. По словам авторов новости, новая гарнитура стала намного легче, мощнее, дешевле и проще в использовании. Перед любителями виртуальной реальности теперь стоит выбор — купить Oculus Quest 2, или отдать предпочтение более дорогим гарнитурам для Sony PlayStation и Microsoft Xbox? Об улучшениях было рассказано в рамках мероприятия Facebook Connect, которая транслировалась онлайн. Запись трансляции можно посмотреть на видео ниже.





Характеристики и стоимость Oculus Quest 2

Главной особенностью нового шлема Oculus Quest 2 можно считать соотношение его характеристик и стоимости. Первая версия Oculus Quest, была доступна в версии с 64 Гигабайтами памяти за 399 долларов и с 128 гигабайтами за 499 долларов. Характеристики и стоимость Oculus Quest 2 оказались более привлекательными:

Oculus Quest 2 с 64 гигабайтами памяти стоит 299 долларов;Oculus Quest 2 с 256 гигабайтами памяти стоит 399 долларов.

Они поступят в продажу в 22 странах 13 октября. Точные характеристики Oculus Quest 2 неизвестны. Но производитель рассказал, чем именно новая модель лучше старой. Новинка стала на 10% компактнее и легче предыдущей модели — при длительном использовании голова не будет уставать. Количество пикселей на дисплее повысилось на 50%, что должно улучшить качество картинки. Объем оперативной памяти тоже увеличился, а в качестве процессора используется более мощный Qualcomm Snapdragon XR2.





Настройка Oculus Quest 2

Владельцы гарнитур виртуальной реальности Oculus Rift или HTC Vive не понаслышке знают, как сложно их настраивать. По мощности они даже сейчас превосходят Oculus Quest 2, но перед их использованием надо повозиться. Шлемы и контроллеры подключаются к компьютеру при помощи нескольких кабелей. А по краям зоны, где пользователь непременно будет совершать активные движения во время прохождения игр, необходимо установить специальные датчики. Программное обеспечение для игр устанавливается как на компьютер, так и на шлем. В общем, в некоторых случаях настройка шлема виртуальной реальности может занять несколько часов.

Комплектация Oculus Quest 2

С Oculus Quest 2 все намного проще — пользоваться им можно спустя несколько минут после распаковки. Первоначальная настройка заключается в авторизации через Facebook при помощи смартфона на Android или iOS. А потом настраивается так называемая зона «Guardian», где человек совершает активные действия. Чтобы он случайно не ударился и что-нибудь не разбил, необходимо начертить при помощи контроллеров прямоугольник, за линии которого игроку не следует выходить. Если он выйдет за пределы безопасной зоны, шлем его предупредит о возможной опасности. Настройка безопасной зоны, по словам зарубежных журналистов, занимает несколько секунд.

Так будет выглядеть человек, играющий с Oculus Rift 2

Игры для Oculus Quest 2

Компания Oculus позиционирует новинку как игровое устройство. Конечно, при помощи нее можно отправиться в виртуальные путешествия, но больше всего гарнитура предназначена для игр. Все игры, которые были доступны на предыдущей версии шлема, можно будет запустить и на Oculus Quest 2. помимо них, на новинке будут доступны и новые игры на тему «Звездных войн» и «Парка юрского периода». Только вот они уже, ввиду большей требовательности к техническим характеристикам, на старых шлемах будут недоступны. В общей сложности, первым покупателям Oculus Quest 2 будут доступны 200 игр. Например, среди них окажутся шутер Arizona Sunshine и симулятор танцев Dance Central VR.

Трейлер новой игры по вселенной «Парка юрского периода»

К сожалению, требовательные приложения вроде Google Earth VR для просмотра главных достопримечательностей мира работать не будут. Но, если у кого-то возникнет большое желание, он сможет купить 75-долларовый кабель для подключения Oculus Quest 2 к мощному компьютеру. Тогда «тяжелые» игры и приложения вполне можно будет запустить. Но при этом пропадет главное преимущество новинки перед другими шлемами — игрок снова будет привязан к компьютеру при помощи проводов.

Будущее виртуальной реальности

Компания Facebook, которая приобрела Oculus в 2014 году, мечтала, что когда-нибудь внутри виртуальной реальности смогут побывать миллиарды людей. Самая дешевая версия нового шлема по текущему курсу стоит всего ого 22 000 рублей, то есть доступна большому количеству желающих. Доступных для нее игр предостаточно, а это значит, что в скором будущем виртуальная реальность может поймать новую волну популярности.

Впрочем, во время пандемии коронавируса продажи шлемов виртуальной реальности уже повысились. А все потому, что сидящие дома люди заскучали и начали искать новые виды развлечений. Сегодня многие из нас продолжают работать дома, поэтому некоторые люди даже считают, что виртуальная реальность может пригодиться и для удаленной работы. Только вот в это верится с трудом — вряд ли кто-то захочет часами напролет сидеть со шлемом на голове. А как думаете вы?