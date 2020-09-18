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Преимущество фольгированных шаров перед обычными

Воздушные шары фольгированные выглядят ярко и эффектно, они могут украсить любой праздник. Они очень прочные и поэтому сохраняются до конца мероприятия. Эти шары сохраняют гелий долгое время и могут оставаться в воздухе до нескольких недель. Рисунки и фото наносятся на их поверхность.

Например, на http://art-salut.ru/shary-s-geliem/folgirovannye-shary-tsifry/вы можете заказать шары-цифры с доставкой - на дни рождения, юбилеи. Даже если их стоимость покажется вам высокой, ознакомьтесь далее с преимуществами, которые полностью её оправдывают.

При организации вечеринки, хочется сделать ее незабываемой и наполнить праздничной атмосферой. Немаловажную роль играет декор. В чем преимущество фольгированных шаров перед обычными, и в каких случаях они предпочтительнее?

  1. Высокая прочность фольгированных изделий.
  2. Долгосрочность. Обычные шары плохо удерживают гелий, а вот из фольги не могут сдуваться, и остаются в воздухе очень долго.
  3. Гипоаллергенны и безопасны для окружающих. Они даже одобрены (в отличие от латексных шаров) Министерством здравоохранения для использования в школах, дошкольных учреждениях и прочих.
  4. Оригинальный внешний вид. В праздничные дни фольгированные шары играют роль элемента декора комнаты, из которых формируются воздушные букеты.

 

Прозрачные шары из металлизированной плёнки украсят залы на свадьбах, днях рождения, юбилеях и прочих. Огромное разнообразие форм, размеров и узоров позволяет выбрать вариант, соответствующий вашему мероприятию.

После использования шарики выдуваются и, при желании, хранятся до следующей возможности, тем самым окупая их относительно высокую стоимость. Когда предмет больше не нужен, его можно переработать - это преимущество шаров из фольги перед обычными воздушными шарами, которые используются один раз и плохо влияют на окружающую среду.

 

Гелиевый шарик из фольги довольно безвреден в использовании, но контакт с открытым пламенем может быть опасен для них. Детям младшего возраста не рекомендуется играть с такими шарами без присмотра взрослых.

18 сентябрь 2020 /
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