Человечки для новорожденных: особенности выбора

Человечки для новорождённых - это удобная одежда для малышей
с рождения. Комфортность этих изделий оценили многие современные родители.
Другое название такой одежды - слипы. Маленькие человечки детям могут заменить
распашонки, ползунки, царапки и носки.
Эти атрибуты обязательно должны быть в гардеробе малышей до
двух лет. Многие мамы говорят: в среднем за сезон нужно 5-6 человечков.
Молодые родители часто путают такой наряд с боди. Разница
заключается в том, что боди выглядит как цельная маечка с трусиками или
шортиками.
Какая польза от человечков для новорождённых?
Это цельный комбинезон с застежками во всю длину. Обычно
такие вещи для малышей шьют из натуральных тканей - лёгких или тёплых.
Такая одежда позволяет легко сменить подгузник, не обнажая
спинку и животик ребенка. Специализированный интернет-магазин в Украине
предлагает огромный выбор качественной детской одежды по доступным ценам. Покупайте отличные человечкис оперативной доставкой.
Эти изделия пригодятся для дома и на прогулке. Человечки
становятся первой одеждой для малыша в роддоме. В нём ребёнок может спать или быть
активным, и родителей не волнует, что одежда может расшатываться, скручиваться
или шевелиться, как это часто бывает с распашонками.
Человечки гарантируют комфорт и маме, и папе, при
переодевании, и самому малышу.
Часто эти изделия расстегиваются полностью, чтобы вы могли
легко положить ребёнка на расстёгнутую одежду и застегнуть пуговицы.
Человечки не сковывают движения (конечно, если выбран
подходящий размер).
Как надо выбирать эти изделия для младенцев?
Особые требования к тканям: в первую очередь натуральность
и высокое качество. При соблюдении этих пунктов детский комбинезон не вызовет
аллергии и будет носиться весь сезон.
Человечков, надеваемые через голову, не следует покупать
грудным младенцам. Универсальная модель - с пуговицами на шее или на обеих
ножках. Для детей постарше можно выбрать модель с пуговицами на одной ножке.
Вы можете купить человечки частично открытые или полностью
закрытые. Это позволяет носить их без царапок и носочков.
Существуют модели с нескользящими стопами, которые
подходят детям, только начинающим свои первые шажки.
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