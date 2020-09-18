Человечки для новорожденных: особенности выбора

Человечки для новорождённых - это удобная одежда для малышей с рождения. Комфортность этих изделий оценили многие современные родители. Другое название такой одежды - слипы. Маленькие человечки детям могут заменить распашонки, ползунки, царапки и носки.

Эти атрибуты обязательно должны быть в гардеробе малышей до двух лет. Многие мамы говорят: в среднем за сезон нужно 5-6 человечков.

Молодые родители часто путают такой наряд с боди. Разница заключается в том, что боди выглядит как цельная маечка с трусиками или шортиками.

Какая польза от человечков для новорождённых?

Это цельный комбинезон с застежками во всю длину. Обычно такие вещи для малышей шьют из натуральных тканей - лёгких или тёплых.

Такая одежда позволяет легко сменить подгузник, не обнажая спинку и животик ребенка. Специализированный интернет-магазин в Украине предлагает огромный выбор качественной детской одежды по доступным ценам. Покупайте отличные человечкис оперативной доставкой.

Эти изделия пригодятся для дома и на прогулке. Человечки становятся первой одеждой для малыша в роддоме. В нём ребёнок может спать или быть активным, и родителей не волнует, что одежда может расшатываться, скручиваться или шевелиться, как это часто бывает с распашонками.

Человечки гарантируют комфорт и маме, и папе, при переодевании, и самому малышу.

Часто эти изделия расстегиваются полностью, чтобы вы могли легко положить ребёнка на расстёгнутую одежду и застегнуть пуговицы.

Человечки не сковывают движения (конечно, если выбран подходящий размер).

Как надо выбирать эти изделия для младенцев?