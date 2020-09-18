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Как правильно выбрать оборудование для салона красоты?

Для оказания качественных и комплексных услуг в современном салоне красоты большое значение имеет не только профессионализм специалистов, но и качество и надёжность технического оснащения. Высокие технические и эксплуатационные характеристики, универсальность, надёжность и в то же время компактность - лишь некоторые из требований заказчиков.

Большинство салонов красоты в настоящее время оснащено следующими типами оборудования:

  • парикмахерские кресла, фены и климазоны (в зависимости от предоставляемых услуг);
  • большие зеркала или комплексные рабочие столы;
  • полки и лаборатории для инструментов и материалов;
  • массажные столы;
  • маникюрные и педикюрные комплексы;
  • иногда солярии и так далее.

В настоящее время найти и купить всё перечисленное не представляет ничего сложного. Вот vsalon.com.ua - это специализированный интернет-магазин, где представлен широкий выбор данных атрибутов. Все предлагаемые товары являются качественными, надёжными. Цены здесь вполне доступные, в точности соответствующие вашему бюджету. Это предоставляет возможность закупки строго на определённую сумму.

Мы рекомендуем покупать только у проверенных производителей в вашем регионе и не сотрудничать с торговыми посредниками. Компания по ссылке выше предлагает широкий выбор оборудования для салонов красоты с соответствующими сертификатами, подтверждающими высочайшее качество атрибутов и отвечающее актуальным требованиям.

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  1. Товар напрямую от производителя без неоправданных дополнительных затрат.
  2. Широкий ассортимент товаров собственного производства на взаимовыгодных условиях.

Помимо того, всё это придаст вашему салону красоты индивидуальности, и позволит рационально использовать имеющееся пространство. Для этого перед покупкой желательно обсудить все вопросы с менеджером. Таким образом можно быть на 100% уверенным, что всё вам подойдёт оптимально.

На все товарные группы распространяется обязательная гарантия. Все консультации предоставляются бесплатно.

18 сентябрь 2020 /
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