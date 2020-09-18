Как правильно выбрать оборудование для салона красоты?

Для оказания качественных и комплексных услуг в современном салоне красоты большое значение имеет не только профессионализм специалистов, но и качество и надёжность технического оснащения. Высокие технические и эксплуатационные характеристики, универсальность, надёжность и в то же время компактность - лишь некоторые из требований заказчиков.

Большинство салонов красоты в настоящее время оснащено следующими типами оборудования:

парикмахерские кресла, фены и климазоны (в зависимости от предоставляемых услуг);

большие зеркала или комплексные рабочие столы;

полки и лаборатории для инструментов и материалов;

массажные столы;

маникюрные и педикюрные комплексы;

иногда солярии и так далее.

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