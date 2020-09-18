Как правильно выбрать оборудование для салона красоты?
Для оказания качественных и комплексных услуг в современном салоне красоты большое значение имеет не только профессионализм специалистов, но и качество и надёжность технического оснащения. Высокие технические и эксплуатационные характеристики, универсальность, надёжность и в то же время компактность - лишь некоторые из требований заказчиков.
Большинство салонов красоты в настоящее время оснащено следующими типами оборудования:
- парикмахерские кресла, фены и климазоны (в зависимости от предоставляемых услуг);
- большие зеркала или комплексные рабочие столы;
- полки и лаборатории для инструментов и материалов;
- массажные столы;
- маникюрные и педикюрные комплексы;
- иногда солярии и так далее.
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