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Готов ли мир к очередной пандемии?

Готов ли мир к очередной пандемии?

По мнению исследователей, человечество не готово к новым пандемиям

В 2020 году мир изменился и, вероятно, навсегда. Пандемия нового коронавируса SARS-CoV-2 оказала разрушительное влияние на привычный ход вещей. Как полагают эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) мировые лидеры делают недостаточно, чтобы подготовиться к будущим, возможно, еще более смертельным и разрушительным пандемиям. В новом докладе независимого Совета ВОЗ и Всемирного банка по мониторингу глобальной готовности (Global Preparedness Monitoring Board (GPMB)), говорится, что пандемия новой коронавирусной инфекции показала, как мало внимания мир уделял подготовке к таким бедствиям. И это несмотря на многочисленные предупреждения ученых о том, что крупные вспышки заболеваний неизбежны.

 


Худшие опасения

«Пандемия COVID-19 является суровым испытанием для всего мира»,- пишут авторы доклада. «Неспособность извлечь из нее уроки или действовать в соответствии с ними, имея при себе все необходимые ресурсы, будет означать, что следующая пандемия, которая обязательно наступит, будет еще более разрушительной.» Такое мнение высказала Гру Харлем Брундтланд, сопредседатель GPMB и бывший руководитель ВОЗ. Гарлем отметила, что эксперты предупреждали мировых лидеров и широкую общественность об опасности пандемии еще в 2019 году, однако мир все равно оказался к ней не подготовлен.


Последствия COVID-19 еще хуже, чем мы ожидали, но действия, к которым мы призывали в прошлом году, до сих пор не были предприняты.
Гру Харлем Брундтланд, сопредседатель GPMB и бывший руководитель ВОЗ

Согласно данным, представленным в докладе, глобальное число погибших от новой коронавирусной инфекции SARS-CoV-2 приближается к отметке в один миллион. Необходимо отметить, что с того момента как мир впервые столкнулся с новым вирусом в декабре 2019 года, им заразилось из почти 30 миллионов человек.

Сегодня Глобальный Совет по мониторингу готовности вновь призывает к широкому глобальному сотрудничеству и долгосрочному финансированию мер по обеспечению готовности к пандемии и ее предотвращению. Более того, госпожа Харлем Брундтланд настоятельно призывает ООН, ВОЗ и международные финансовые учреждения, такие как Всемирный банк, созвать саммит по глобальной чрезвычайной ситуации в области здравоохранения. Саммит, как пишет Science Alert, направлен на согласование международных действий по обеспечению готовности к чрезвычайным ситуациям и реагированию на них.

Готов ли мир к очередной пандемии?

Covid-19 к сожалению, далеко не самая опасная пандемичная инфекция

Паника и пренебрежение

Как пишут авторы доклада, пандемия Covid-19 выявила нашу коллективную неспособность принять меры по предотвращению пандемии, а также продемонстрировала хрупкость экономики и социальных систем. И это не говоря о кризисе доверия на международном уровне. Пандемия, хоть это и могло показаться невероятным, усугубила и без того непростые (а в некоторых случаях напряженные) отношения внутри обществ и между нациями. Пандемия эксплуатирует неравенство, недвусмысленно напоминая нам, что доступ к качественной медицинской помощи могут получить далеко не все.

Необходимо отметить, что за последнее столетие было создано великое множество разработок и инноваций, которые позволили увеличить продолжительность жизни во всем мире. Однако эте же самые достижения также стали причиной нашей беспрецедентной уязвимости к быстро распространяющимся вспышкам инфекционных заболеваний. Это происходит из-за неконтролируемого роста населения, изменения климата, нехватки ресурсов, тем самым порождая неравенство.

Более того, участились случаи уничтожения тропических дождевых лесов. Эксперты обращают пристальное внимание на эту проблему, так как существует возможность передачи вирусов от диких животных к человеку (что и продемонстрировала пандемия Covid-19).


Мы создали мир, в любом месте которого может произойти катастрофа. В то время как растущий национализм и популизм подрывают безопасность, процветание человечества и мир во всем мире, инфекционные заболевания лишь подпитывают эти проблемы.

В качестве решения этих проблем авторы доклада предлагают некий «механизм» для обеспечения «устойчивого, предсказуемого финансирования в требуемых масштабах». Отдача от инвестиций в обеспечение готовности к пандемии огромна. Оценки затрат на предотвращение и обеспечение готовности к пандемии измеряются миллиардами долларов, но стоимость пандемии измеряется триллионами долларов.

Готов ли мир к очередной пандемии?

Наш мир очень хрупок, его нужно беречь

Нынешний глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус согласился с озвученными своей предшественницей доводами, заявив что «расходы на здравоохранение и обеспечение готовности – не являются благотворительностью. Это инвестиции в наше общее будущее.» Как отмечают эксперты и представители ВОЗ, бездействие в сложившейся ситуации равноценно ожиданию авиакатастрофы в падающем самолете; «мы как будто ждем, пока дом сгорит и только потом вызываем пожарных.»

Тедрос подчеркнул, что COVID-19 «не будет ни последней пандемией, ни последней глобальной чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения». По мнению главы ВОЗ, каждый день, пока мы стоим в стороне и ничего не делаем, приближает нас к следующей глобальной чрезвычайной ситуации в области здравоохранения, будь то вспышка болезни, изменение климата или стихийное бедствие. А что вы думаете по этому поводу?


«Мы не знаем, какой будет следующая глобальная чрезвычайная ситуация в области здравоохранения, но мы знаем, что она наступит, и мы должны быть готовы.»

17 сентябрь 2020 /
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