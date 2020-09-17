Как врачи диагностируют депрессию и есть ли более быстрый способ?

Кадр из сериала «Клан Сопрано»

По данным Всемирной организации здравоохранения, сегодня от депрессии страдают около 264 миллионов человек по всему миру. Симптомы этого распространенного психического расстройства включают в себя подавленное настроение, утрату интереса ко всему происходящему вокруг и многое другое. Если вовремя не диагностировать у человека депрессию, она может привести к возникновению серьезных проблем в жизни и даже стать причиной развития физиологических заболеваний. До давайте отбросим все эти банальности, о которых все мы уже давно прекрасно знаем. Недавно ученые из Германии и Бельгии разработали способ диагностирования депрессии на основе сердечного ритма человека. Они уже давно хотели разработать такую технологию, но им мешали некоторые факторы. Так в чем же заключалась проблема и как ее удалось решить?

Что такое депрессия?

Иногда люди принимают за депрессию обыкновенные перепады настроения, которые возникают у каждого человека. На самом же деле это серьезное психическое расстройство, которое может изрядно подпортить жизнь человека и даже стать причиной возникновения более серьезных заболеваний. Причина депрессии не бывает одна — на развитие расстройства влияют наследственность, условия жизни в раннем детстве человека и особенности его взрослой жизни. Так, вероятность депрессии значительно повышается, если в детстве человек подвергается насилию. Также спровоцировать депрессию могут побочные эффекты от некоторых лекарств и даже нехватка солнечного света.

Симптомы депрессии у каждого человека разные. Среди них есть такие признаки, как:

, при котором человек видит свое будущее как нечто мрачное;, когда человек не испытывает интереса к занятиям, которые раньше приносили ему радость;, когда человеку не хватает сил даже на выполнение несложных задач;, при которой человек не верит, что сможет в чем-то добиться успеха;, из-за которой человек не может выполнить задачи, которые раньше давались ему легко;, когда человек может постоянно ощущать сонливость, но ночью долго не засыпать;, при которой человек либо ест слишком мало, либо слишком много;, которые могут привести к весьма печальным последствиям.

Как видно, симптомов депрессии очень много. Но самостоятельно диагностировать психическое расстройство никто не может. На это способны лишь психиатры. Так что, если вы считаете, что у вас депрессия — бегом к специалисту.

В диагностировании депрессии есть множество тонкостей, поэтому заняться этим может только специалист

Как диагностируют депрессию?

Как правило, психиатры диагностируют депрессию в ходе разговора с пациентов. Обычно они предлагают людям заполнить несколько опросников. При помощи них специалист узнает, не утратил ли человек интерес к жизни, хорошо ли соблюдает личную гигиену и так далее. В общем, опросы помогают быстро выявить симптомы психического расстройства. Диагноз «депрессия» ставится только в том случае, если у пациента обнаруживается большое количество симптомов. При этом в ходе разговора психиатры пытаются выяснить, как долго симптомы дают о себе знать. Если человек грустит пару дней, в этом нет ничего страшного, а если это продолжается более двух недель — на проблемы человека явно стоит обратить внимание.

Длительность лечения депрессии

Вышеописанный метод выявления психического расстройства звучит сложно и явно занимает много времени. Поэтому ученые уже давно пытаются найти более быстрый и такой же точный метод. Ученые из Германии и Бельгии уже давно смекнули, что на наличие депрессии у человека может намекать их сердцебиение. Только вот найти связь между частотой сердцебиения и депрессией было сложно как минимум по двум причинам. Во-первых, частота сердцебиения зависит от множества факторов и для постановки точного диагноза необходимо следить за ритмом хотя бы 24 часа. Во-вторых, для разработки нового метода диагностирования, нужно выявить разницу в сердечном ритме одного и того же человека до лечения и после нее. А ведь лечение депрессии может длиться несколько месяцев и даже лет.

Первую проблему решить удалось легко, потому что практически все современные фитнес-браслеты могут следить за сердцебиением человека целые сутки. А вот быстро избавлять людей от симптомов депрессии на короткий срок ученые научились совсем недавно. В 2019 году в США было одобрено использование антидепрессанта под названием кетамин, который в России находится под запретом. Он быстро устраняет у человека симптомы депрессии, но эффект от него длится недолго.

Новый способ диагностики депрессии

Найдя решение обеих проблем, ученые провели эксперимент. В нем приняли участие 16 человек с депрессией, которым не помогли традиционные способы лечения. В роли контрольной группы выступили 16 человек без каких-либо психических расстройств. Им в течение четырех дней и трех ночей измеряли сердцебиение. Исследование показало, что до приема кетамина ритм сердца депрессивных людей в среднем было на 15 ударов в минуту выше, чем у здоровых людей. Во время сна сердцебиение здоровых людей становилось более спокойным, а вот у добровольцев с депрессией ритм оставался таким же быстрым. После приема кетамина показатели сердцебиения людей с депрессией становился таким же, как у здоровых.

Получив такие результаты, исследователи создали приложение, которое диагностирует депрессию на основе их сердечного ритма в дневное и ночное время. Если особой разницы не наблюдается, система ставит утвердительный вердикт, а если разница есть — значит, человек здоров. В ходе тестирования приложение дало верные результаты в 14 из 16 случаев. Но можно ли считать, что новый способ диагностирования депрессии уже создан и нам стоит ждать новое мобильное приложение? Ученые говорят, что нет.

В рамках проведенного исследования они доказали эффективность кетамина и выявили разницу с сердечном ритме здоровых людей и пациентов с симптомами депрессии. Но для того, чтобы официально признать новый метод заслуживающим доверия, необходимо провести дополнительные исследования с участием большего количества людей. К тому же, в ходе дальнейших работ они могут выявить другие признаки депрессии, которые повысят точность результатов.