А вы знали? У нас есть еще четыре чувства, о которых мы не подозреваем

Мы даже не знаем, что в нашем организме действуют минимум 9 чувств

Зрение, обоняние, слух, осязание и вкус. Это общепринятые пять чувств, которые есть у большинства людей. Без них у нас не было бы ни музыки, ни живописи, ни кулинарных изысков. Но если отбросить классическую «пятерку», то можно обнаружить, что это далеко не все наши чувства. В человеческом организме есть множество других органов чувств, которые постоянно информируют нас о состоянии внутри и вне нашего тела. Они сообщают о голоде или обнаружении углекислого газа и говорят нам, где находятся наши руки и ноги. Они не помогут нам увидеть закат, понюхать розы или насладиться прослушиванием любимых песен. Но без этого набора основных чувств, работающих, так сказать, в фоновом режиме, мы, вероятно, даже не выжили бы.

Почему мы чувствуем руки и ноги

Если вы потянетесь, чтобы почесать голову, потянуть за ухо или дотронуться до носа, вы, вероятно, попадете в цель, даже не взглянув на нее. Это все благодаря проприоцепции, которая сообщает нам, где именно в пространстве находятся наши конечности и как управлять ими, не глядя на них. Именно это чувство позволяет нам ходить с поднятой головой, ударять по мячу, смотря на ворота, и управлять рулевым колесом, глядя на дорогу.

Но откуда появляется это ощущение? Все дело в крошечных рецепторах, называемыми проприорецепторами, которые находятся в наших суставах, мышцах и сухожилиях. Они определяют, сколько напряжения и нагрузки испытывают наши конечности, и постоянно отправляют эту информацию в наш мозг . Основываясь на этой статистике, наш мозг может различать, где находятся наши конечности по отношению к окружающей среде и остальному телу.

Проприоцепция — не единственное чувство, которое помогает нам передвигаться. Другой ключевой игрок здесь — это наше чувство баланса или равновесие. Оно позволяет нам стоять, ходить и двигаться, не опрокидываясь.

Наше чувство равновесия зависит от вестибулярной системы (внутреннего уха). Во внутреннем ухе потоки жидкости двигаются между тремя извилистыми каналами. Когда мы двигаем головой вверх и вниз или поворачиваем ее влево или вправо, эта жидкость течет в один из трех каналов, каждый из которых определяет направление. Эта жидкость помогает мозгу рассчитывать положение, ориентацию и движение вашей головы. Наряду с данными, поступающими от зрительной и проприоцептивной систем, мозг использует эту информацию для отправки сообщений нашим мышцам, сообщая им, как оставаться в вертикальном положении и равномерно распределять наш вес.

Причины чувства голода

У нас также есть внутренние органы чувств, сообщающие о состоянии организма. Одним из примеров является наше чувство голода.

Чем дольше мы обходимся без еды, тем больше повышается уровень грелина. Однако, как только мы поели вкусной еды, этот уровень снова падает, и гормоны, такие как инсулин и лептин, вступают в действие, сообщая нам, что мы уже достаточно поели.

Углекислый газ в организме

Другие чувства говорят нам, когда в организме слишком высокая или низкая концентрация определенных веществ. Хорошим примером этого является наш внутренний детектор углекислого газа.

Мы избавляемся от СО2, выдыхая его, поэтому такие вещи, как чрезмерное дыхание во время упражнений, могут привести к слишком низкому падению уровня углекислого газа. Когда это происходит, у нас кружится голова, мы сбиваемся с толку и начинаем испытывать учащенное сердцебиение. И наоборот, во время приступов паники, когда нам трудно дышать, случается резкий скачок уровня CO2. В этом случае мы начинаем чувствовать сонливость, дезориентацию и часто испытываем головные боли.

В обоих этих сценариях особые клетки, называемые хеморецепторами, обнаруживают и реагируют на высокие и низкие уровни химических веществ в крови, после чего посылают сигналы в мозг . Они говорят нашему телу либо усилить дыхание и избавиться от лишнего СО2, либо замедлить его, чтобы не потерять слишком много углекислого газа.

Ощущение магнитного поля человеком

Хотя голод и равновесие являются неоспоримыми компонентами нашего организма, существует еще одно чувство, о котором гораздо больше спорят. Некоторые исследователи считают, что люди также могут чувствовать магнитные поля.

В течение многих лет ученые считали, что магниторецепция, способность обнаруживать магнитные поля, существует только у перелетных птиц, рыб и некоторых других животных. Однако в марте 2019 года группа исследователей опубликовала статью о магниторецепции человека.

В своем исследовании они поместили участников в камеру, окруженную небольшим искусственным магнитным полем. Затем они наблюдали с помощью аппарата ЭЭГ, чтобы увидеть, как отреагирует их мозг .

Это означает, что наш мозг каким-то образом реагирует на магнитные поля, но что именно это означает, неясно. А вы ощущаете изменения магнитного поля? Расскажите в комментариях. Хотя исследователи уверены, что это первый шаг к обнаружению магниторецепции у людей, другие не уверены в этом. И поскольку это исследование вышло сравнительно недавно, ни у кого еще не было возможности повторить его результаты.

А пока мы можем найти время, чтобы оценить по достоинству все наши известные чувства, а не только пять самых известных. Потому что если бы все они не работали вместе, мы могли бы не быть такими счастливыми, здоровыми и, что самое главное, живыми людьми, которыми мы являемся сегодня.