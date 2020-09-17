Сокровища Агаты Кристи



«Теперь мы называем драгоценностями несколько „настоящих“ (две-три) и массу побрякушек. В те времена подделки считались свидетельством дурного вкуса, разве что это была случайная, редкая старинная брошка. Настоящие драгоценности мамы состояли из „моей бриллиантовой пряжки, моего бриллиантового полумесяца и моего бриллиантового обручального кольца“. Остальные украшения тоже были „настоящие“, но сравнительно недорогие. Тем не менее они возбуждали в нас напряженный интерес. Там было „мое индийское ожерелье, мой флорентийский гарнитур, мое венецианское колье, моя камея“ и т. д., не говоря о шести брошках, которые в особенности привлекали наше с Мэдж внимание: рыбки — пять маленьких бриллиантовых рыбок, омела — маленький бриллиант, оправленный жемчужинами, пармская фиалка — эмалевая брошь в форме фиалки, „моя роза шиповника“, тоже в форме цветка — из розовой эмали, окруженная бриллиантовыми листиками, и, наконец, самая любимая, „ослик“, жемчужина неправильной формы, оправленная в бриллианты в виде ослиной головки. Каждая была уже предназначена в будущем кому-то из нас, согласно маминому завещанию. Мэдж должна была получить пармскую фиалку (ее любимый цветок), бриллиантовый полумесяц и ослика. Мне же достанутся роза, бриллиантовая пряжка и омела. Эти посмертные дары совершенно спокойно обсуждались в нашей семье и не вызывали никаких печальных ассоциаций со смертью — лишь горячую признательность».



Из воспоминаний Агаты Кристи:Видимо, так впоследствии и было распределено наследство.Знаменитая английская писательница Агата Кристи после своей смерти в 1976 году в возрасте 85 лет оставила, по крайней мере, один секрет: местоположение ее фамильных драгоценностей. тайна наследства, всё в лучших традициях бессмертных произведений писательницы.Произошла любопытная история... В 2006 году некая Дженнифер Грант, поклонница творчества Агаты Кристи, приняла участие в распродаже вещей из дома писательницы в Гринвее. Она купила за 100 фунтов стерлингов дорожный сундук, принадлежавший матери писательницы. Примечательно то, что мадам Грант приобрела сундук без ключа и более четырех лет не открывала его, так как не хотела испортить вещь. Но в 2010 году любопытство перевесило практичность, и поклонница взломала сундук простым ломом.И что же вы думаете? Внутри она обнаружила кольцо матери Кристи, которое та упоминала в автобиографии, а также бриллиантовую пряжку и кошелек с золотыми монетами.Когда-то поклонница прочитала об этих украшениях в книге А. Кристи «Автобиография» и сразу поняла, что описание точно соответствует ее находке. 8 октября 2010 года эти ювелирные изделия с бриллиантами были выставлены на продажу в Лондоне на аукционе Bonhams.Цена, за которую с молотка были проданы кольцо с тремя бриллиантами и брошь, более чем в три раза превысила стартовую. Брошь приобрели за 27,5 тысяч фунтов при начальной стоимости в 8 тысяч фунтов, а кольцо — за 21,8 тысячи фунтов при оценке в 5 тысяч фунтов.Ходят слухи, что наследство А.Кристи было выкуплено её же внуком.