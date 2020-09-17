Отделка и оснащение бассейна

поливинилхлорид;

плитка;

мозаика.

За последние десятилетия процесс создания бассейна был детально изучен специалистами, поэтому он уже давно не представляет сложностей для профессионалов. Когда резервуар будет залит, необходимо позаботиться о финишной отделке. Самыми популярными вариантами отделки чаши сегодня остаются такие материалы:

В то же время процесс выбора облицовки является сугубо индивидуальным, поэтому вы можете выбрать любой вариант, который соответствует вашим предпочтениям. Чтобы обустроить борта и углы конструкции, применяется копинговый камень, который может иметь различную конфигурацию. Материал отличается устойчивостью перед воздействием влаги, а также легко выдерживает разрушительное воздействие ультрафиолета. Отделка не должна деформироваться при резком изменении температуры.

Монтаж оборудования для бассейна

Если заказать строительство бассейнов от строительной компании Dniprobud https://dniprobud.com.ua/services/pool-construct, то все работы будут выполнены настоящими профессионалами, что позволит после их завершения получить готовую к использованию чашу. Мы всегда учитываем пожелания заказчиков в процессе выполнения работ. Резервуары открытого типа обычно комплектуют отдельным помещением, в котором располагаются различные элементы автоматики бассейна. Здесь же находятся фильтры, которые нуждаются в периодической очистке. То, какой принцип устройства перелива использован в бассейне, будет влиять на конфигурацию насосного и фильтрационного оборудования. Подобные конструктивные элементы должны быть изучены на этапе проектирования, чтобы гарантировать эффективную эксплуатацию бассейна.

Пуско-наладочные работы

Если работы осуществляются специалистами, то данный этап будет произведен обязательно. После того, как отделка чаши и установка оборудования будет завершена, нужно провести пробный запуск насосов, фильтров и проверить настройки автоматики. Во время пуско-наладочных работ можно оценить качество всей системы и эффективность выбранного режима, в котором она функционирует. Во время монтажа бассейна важно уделить внимание такому нюансу, как его очистка и дезинфекция. Для этой цели следует произвести водоподготовку перед наполнением чаши, а также обеспечить постоянную циркуляцию жидкости, которая должна проходить через систему фильтров каждые несколько часов.