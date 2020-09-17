Преимущества строительства дома под ключ

Мечтой многих людей является покупка собственного загородного дома или коттеджа, который будет полностью соответствовать их потребностям и пожеланиям. Но на практике достичь подобного результата удается только в том случае, если начать строительство дома по индивидуальному проекту. Организацией всего строительного процесса можно заниматься как самостоятельно, так и поручить проведение работ специалистам.

Строительство домов от строительной компании Dniprobud привлекает широкую аудиторию сограждан, которые желают получить долговечные и эргономичные дома, не затрачивая для этого лишних средств. С нашей помощью вы сможете решить финансовые, технические и дизайнерские, а также организационные вопросы, после чего проектом займется ответственный менеджер, который всегда будет на связи.

Почему стоит воспользоваться строительством под ключ?

Если обратиться в компанию, которая обладает многолетним опытом и безупречной репутацией, то о качестве выполненных работ можно не переживать. Все работы, связанные с проектированием, поиском исполнителей, заказом материалов и непосредственным строительством будут возложены на одну компанию. Вы всегда сможете получить разъяснения о том, как продвигаются работы, просто связавшись с личным менеджером. Он регулярно наведывается на участок, контролируя качество работ. Заказчик также сможет в любой момент посетить стройплощадку, чтобы на собственном опыте удостовериться в том, что строительство ведется полным ходом.

Говоря об этапах возведения нового дома, выделяют следующие стадии:

проектирование коттеджа;

закладка фундамента;

возведение стеновых конструкций и перекрытий;

установка кровли;

внутренняя и внешняя отделка стен.

Параллельно могут проводиться ландшафтные работы, а также подключение участка к имеющимся коммуникациям. Все больше заказчиков делают ставку на индивидуальное водоснабжение и канализацию, и подобные работы лучше доверить настоящим профессионалам, которые сумеют реализовать непростой проект. Сроки строительства могут значительно варьироваться в зависимости от сложности выбранного проекта. В то же время при строительстве под ключ заказчик всегда может снизить затраты. Строительные компании обладают обширными связями, что позволяет им заказывать материалы и работы по более выгодным ценам. Клиенту не приходится тратить личное время, которое он может провести с семьей или за работой.