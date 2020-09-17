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Печать флагов: популярные технологии

 

Флаг — красивая и доступная возможность для компаний, организаций заявить о себе. Напечатанная на таком изделии определенная информация способствует продвижению бренда, демонстрирует его уникальность. Для изготовления флагов используют разные материалы, в том числе флажную сетку, атлас, полиэстер. Каким способом может быть нанесено изображение?

Сегодня печать флагов реализуется по разным технологиям. Вот наиболее распространенные:

  • сублимационная печать;
  • вышивка;
  • сквозная трафаретная химическая печать;
  • сквозная цифровая химическая печать;
  • широкоформатная печать.

Сублимационный (шелкотрафаретный) способ — наиболее экономичное, однако самое недолговечное и сравнительно неяркое решение. Такая печать основывается на принципе «копирки» узора: сначала изображение переносится на бумагу, а потом — на ткань (под специальным прессом). Узор не отображается на обратной стороне флага.

Вышивка — создается с помощью профессиональной автоматической машины, которая функционирует по особому программному приложению согласно макету. Вышивка может быть создана практически на любом полотне. По такой технологии чаще всего создают индивидуальные флаги.

Сквозной трафаретный химический способ применяется при создании крупных тиражей флагов (минимум 100 штук) за сравнительно непродолжительный период времени (не более полутора месяцев). Благодаря этой технологии можно получить яркий флаг, который имеет сквозное изображение и отличается увеличенным сроком службы, причем даже в случае эксплуатации при неблагоприятных условиях окружающей среды. Процесс сквозной трафаретной химической печати реализуется в такой последовательности: при помощи специального компьютерного приложения изготавливают макет, по которому затем создают диапозитив (пленка, которая напоминает фотопленку) и далее изображение переносят на особый трафарет либо сито, а не на бумажный носитель.

Сквозной цифровой химический способ реализуется с помощью широкоформатного плоттера. Благодаря такому прибору удается получить высококачественное полноцветное изображение с разрешением до 720 dpi.

Широкоформатный способ пользуется повышенным спросом. К нему прибегают при создании и интерьерной, и наружной рекламы. Четкость печати разная, также разными методами наносится узор. Наружная реклама требует большего разрешения, чем интерьерная.

 

17 сентябрь 2020 /
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