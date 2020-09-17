Юридическая консультация: кому и когда она необходима

Не зря существует на Руси поговорка: «От тюрьмы и от сумы не зарекайся». Жизнь непредсказуема. В любой момент у каждого даже самого законопослушного человека или его близких может возникнуть ситуация, из которой будет сложно выпутаться без грамотной юридической помощи. Недаром адвоката зачастую сравнивают с врачом, его помощь тоже может понадобиться каждому из нас как неожиданно, так и в плановом порядке.

Сейчас все больше и больше граждан в сложной жизненной ситуации предпочитают не пускать дело на самотек, а обратиться за помощью в юридическую консультацию. И они совершенно правы. Квалифицированные специалисты гораздо лучше простого обывателя разбираются в законодательных актах, различных кодексах и прочих документах. Основываясь на своем профессиональном опыте и судебной практике, грамотный правовед предложит наиболее верный путь решения даже самой запутанной проблемы.

Вот лишь некоторые ситуации, которые требуют профессиональной юридической помощи:

Сделки с недвижимостью. Специалист поможет проверить законность сделки, грамотно составить договор купли-продажи и прочие документы, необходимые для государственной регистрации права собственности.

Семейные споры. К сожалению, более половины зарегистрированных браков распадаются. При разводе бывшие супруги часто не могут мирно разделить совместно нажитое имущество, определить место проживания несовершеннолетних детей, сумму и порядок выплаты алиментов. Адвокат по семейным делам проконсультирует, разъяснит права каждой из сторон, поможет решить дело миром либо составить исковое заявление в суд.

Авария на дороге. Участники происшествия находятся в состоянии стресса, не всегда могут верно оценить ситуацию со стороны. Своевременное обращение к юристу по ДТП поможет избежать подписания сомнительных документов и необоснованных денежных выплат. В дальнейшем адвокат поможет с организацией экспертиз, подготовкой исков о возмещении морального и материального вреда, спорах со страховой компанией.

Трудовые споры. коронавирус и кризис не обошли стороной работодателей, которые прекращают или задерживают выплату заработной платы, пытаются всеми правдами и неправдами сократить штат. Юрист по трудовым спорам подскажет, как правильно составить и направить жалобу в трудовую инспекцию, либо решить проблему путем обращения в суд.

Часто удобно обращаться к юристу, который живет с вами в одном районе. Нет смысла переплачивать раскрученным конторам в центре города. Юридическая консультация в Митино в Москве оказывает весь спектр правовых услуг как физическим, так и юридическим лицам.