Полипропиленовые листы - самый распространенный вид пластика на современном отечественном рынке, ввиду своих физических и химических свойств. Они обширно используются используется в таких сферах, как пищевая, строительная, профессиональная водоподготовка. Данный вид полипропилена также нашёл своё применение в качестве конструкционного пластика. Полипропиленовый лист не оказывает никакого вредного влияния на окружающих, кроме того, это антисептический материал, препятствующий развитию микроорганизмов на поверхности.

Процесс изготовления полипропилена в листах довольно громоздкий и требует применения дорогостоящего оборудования, квалификации специалистов и высококачественного первичного сырья. Монолитный полипропилен получают путём экструзии гранул первичного сырья на экструзионной линии.

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Производство монолитного полипропилена осуществляется следующим образом.

Из бункера сырьё поступает в экструдер, который плавит материал и транспортирует его к формовочной головке. Последняя - формирует пластину и регулирует ее толщину. Горячее полотно материала проходит через каландры, охлаждается и калибруется, а затем попадает в вытяжку, где из нее удаляются летучие фракции и опасные вещества. Сформованный лист тянется с постоянной скоростью тянущими валками, и края листа обрезаются до желаемой ширины. В конце линии - гильотинный нож отрезает лист нужных параметров.

Готовый экструзионный слой укладывается на полностью ровную поверхность, где постепенно остывает, проходит контроль качества, а затем отправляется на упаковку. Листы упаковываются на усиленный деревянный поддон в полиэтиленовую плёнку, оберегающую их от внешних погодных воздействий, при перевозке и дальнейшем хранении.

Вес поддона с монолитным полипропиленом в среднем 1000 кг. Это позволяет использовать вилочный погрузчик для погрузки и разгрузки. Ручная обработка монолита рекомендуется лишь, при наличии на поверхности защитной плёнки. Иначе - поверхность листа может быть повреждена.