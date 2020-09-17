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Преимущества гидравлического оборудования

В сегодняшней буровой отрасли трудно представить отсутствие механизации. Именно она может значительно сократить время и повысить качество и надёжность работы. Механизация бурения и других процессов осуществляется с использованием специализированного оборудования преимущественно четырёх типов:

  • на базе электропривода;
  • на базе бензинового или дизельного привода;
  • пневмооборудование (воздушный привод);
  • гидрооборудование (на основе жидкости).

Последний тип основан на использовании гидравлического привода. Это серия специальных агрегатов, приводящих в действие машины и механизмы за счет энергии давления жидкости.

Гидрооборудование активно используется людьми с 18 столетия и в настоящее время активно используется в различных других секторах экономики - промышленное производство, сельское хозяйство, дорожное строительство и прочие.

Самыми известными типами гидрооборудования являются гидравлические насосы, домкраты, амортизаторы и прочие. Помимо того, гидропривод обширно используется не только на нефтяных вышках, но и в больших экскаваторах, кранах, погрузчиках, самолётах и других машинах, где высокая мощность сочетается с требуемой высокой точностью.

Цены на гидрооборудование варьируются, в зависимости от типа оборудования, мощности и производителя. Однако, в целом конечная стоимость намного ниже аналогов других типов. Эти преимущества эксплуатации создают высокий спрос на гидравлическое оборудование со стороны широкого круга потребителей.

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Преимущество гидрооборудования также заключается в том, что сравнительно высокая стоимость быстро окупается высокой производительностью, качественным функционированием и низким затратам на техобслуживание и ремонт.

17 сентябрь 2020 /
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