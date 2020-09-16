Как себя ведут аборигены при виде обычных людей?

Именно так мы с вами и представляем аборигенов

В то время как почти весь мир ходит на работу и занимается другими «современными» делами, в лесах разных точек нашей планеты живут аборигены. Этим словом принято называть народы, которые обитали на определенных участках Земли до того, как туда пришли люди из других мест. Когда кто-то говорит об аборигенах, многие из нас представляют себе дикарей, которые живут в отдаленных от современных поселений местах по собственным правилам и не любят чужаков. Отчасти это действительно так, потому что в мире есть множество дружелюбных коренных народов, но большинство аборигенов настолько отстранены от других людей, что настроены очень враждебно. Недавно в Бразилии произошла трагедия — один из исследователей диких племен попытался войти в контакт с аборигенами Бразилии и был убит выстрелом стрелы из лука. Об этом происшествии написали многие зарубежные издания, так что подробностей о нем предостаточно.

Племена Бразилии

По данным правозащитной организации Survival International, в расположенных на территории Бразилии лесах Амазонии обитает около 100 диких племен, которые не хотят контактировать с чужаками. Одно из племен уже давно обосновалось в штате Рондония, неподалеку от реки Гаутарио. До сих пор представители этого племени считались миролюбивыми. В июне 2020 года они даже показывались обычным людям и оставили им подарки. Но ранее они совершали вооруженные набеги после того, как на их территории вторгались браконьеры. После этого стало ясно, что представители некоторых племен не умеют отличать друзей от врагов. Если они видят хоть одного человека, способного им навредить — они могут атаковать и окружающих его людей.

Так выглядят леса Амазонии и в них живут аборигены

Нападение на человека в Бразилии

Защитой прав аборигенов занимаются разные организации, и одной из них является Национальный фонд индейцев Бразилии. Одним из ключевых сотрудников фонда считался 56-летний Риели Францискато (Rieli Franciscato), который практически всю свою карьеру посвятил изучению и защите обитателей лесов Амазонии. Недавно он решил познакомиться с представителями «племени реки Гаутарио» и приехал на их территорию в сопровождении полицейских. Раньше он бы мог поехать вместе с охранниками фонда индейцев Бразилии, но недавно организации пришлось сократить штат сотрудников. А все потому, что местные власти не поддерживают ее идеи и считают, что занятые аборигенами леса Амазонии можно использовать для выращивания сельскохозяйственных культур и добычи полезных ископаемых. Финансирование фонда было остановлено, но организация не прекратила свое существование.

Риели Францискато

Когда Риели Францискато и полицейские появились на чужой территории, аборигены начали стрелять по ним из лука. Полицейские успели спрятаться за автомобилями, но исследователь замешкался и получил стрелу прямо в область сердца. По словам одного из полицейских, после ранения Риели Францискато вытащил стрелу, пробежал около 50 метров и упал. Полицейские погрузили его в машину и тут же отправились в ближайшую больницу. К сожалению, жизнь исследователя спасти не удалось.

Экологи обвиняют власти Бразилии в уничтожении лесов Амазонии

Что именно спровоцировало аборигенов на атаку, пока неизвестно. Скорее всего, их напугали полицейские автомобили и большое скопление людей. Некоторое время назад на территории племени начали появляться браконьеры и золотодобытчики. Возможно, исследователь и сопровождавшие его полицейские были приняты за врагов и обитатели лесов Амазонии решили сразу же начать защиту своей территории. Какие меры будут приняты после этого происшествия, пока неизвестно. Но власти Бразилии считают, что небольшие племена занимают слишком большие территории, которые могут быть использованы с пользой. Но защитники прав аборигенов готовы бороться со всеми действиями властей, направленных против коренных народов.

Самое опасное племя

Стоит отметить, что вышеупомянутое племя является далеко не самым опасным из всех существующих. На одном из островов Индийского океана обитает племя Сентинельцев, после встречи с которыми мало кому удавалось остаться в живых. В 2018 году 27-летний Джон Аллен Чо пытался выйти с ними на контакт, но это ему не удалось — пока он плыл к острову, его застрелили из лука. По словам рыбаков, которые сопровождали смельчака к острову, после нападения аборигены привязали к шее «чужака» веревку и потащили тело по песку. На данный момент известно, что на острове живет около 400 аборигенов и они понятия не имеют что такое колесо и не умеют самостоятельно добывать огонь.

Но не стоит думать, что все воинственными являются все аборигены без исключения. Например, у австралийских аборигенов даже есть собственное телевидение и известные всему миру личности. Австралийская легкоатлетка Кэти Фримен (Cathy Freeman) является олимпийской чемпионкой 2000 года по бегу на 400 метров.