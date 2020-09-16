Как выглядит первая в мире обсерватория, которой 12 тысяч лет

Самый древний храм в мире мог иметь еще одно предназначение

Северное полушарие Земли было покрыто огромными ледниками, когда группа охотников-собирателей на юге Турции начала строительство сооружения, известного как первый в мире храм. Место, называемое Гёбекли-Тепе, было построено примерно 12000 лет назад, а некоторые его части, по мнению ученых, еще старше. Этот древний храм оказался настолько обширен и сложен, что археологи были заняты раскопками с момента его открытия в 1994 году. В ходе исследований были обнаружены странные изображения животных, высокие каменные столбы и самые ранние известные свидетельства религиозных ритуалов. Но, несмотря на все эти годы работы, ученые пока не могут ответить на один вопрос: кто его построил и почему?

Первая в мире обсерватория

Внешний вид и возраст Гёбекли-Тепе десятилетиями захватывали воображение археологов. Про них писали в прессе и снимали документальные фильмы, строили бесчисленные теории заговора, от пришельцев до заявлений о древних, технологически развитых цивилизациях. Некоторые ученые, не связанные с основной группой, проводившей раскопки, предполагают, что Гёбекли-Тепе на самом деле был астроном ической обсерваторией.

Есть как минимум два свидетельства того, что этот храм использовался для изучения неба. Во-первых, он был идеально построен с точки зрения наблюдения за небесными телами, со своей купольной формой и ровной поверхностью. Скорее всего, в основном обсерватория использовалась для наблюдения за звездой Сириус, потому что местные жители поклонялись ей, как и другие культуры в этом регионе тысячи лет спустя.

Кроме того, некоторые резные изображения в Гёбекли-Тепе изображают удар кометы, поразившей Землю в конце ледникового периода.

Пока ученые не могут однозначно ответить на этот вопрос. Уже больше 25 лет исследователи изо всех сил пытаются установить колонны храма на их первоначальное место, но первоначальная планировка этого потрясающего здания остается предметом обсуждения. Это лишает археологов возможности точно узнать, имел ли Гёбекли-Тепе какое-либо астроном ическое значение.

Что такое Гёбекли-Тепе?

Это удивительно место находится в центре Плодородного Полумесяца, региона Ближнего Востока, исторически считавшегося родиной сельского хозяйства и письменности. Тем не менее Гёбекли-Тепе был построен до того, как люди в это регионе начали заниматься сельским хозяйством.

На первый взгляд Гёбекли-Тепе выглядит как обычный холм. Его впервые начали исследовать в 1960-х годах, когда на вершине холма были обнаружены несколько скудных каменных построек, но затем свернули деятельность, поскольку решили, что там ничего нет. В 1994 году, когда Клаус Шмидт из Немецкого археологического института заканчивал раскопки в соседнем поселении, он решил заново исследовать вершину холма Гёбекли-Тепе.

В последующие годы стал очевиден ошеломляющий масштаб его открытия. Весь холм был построен людьми. Вся эта грязь скрывает десятки построек, разбросанных по территории около 500 метров в ширину.

Большинство столбов сооружения украшены декоративной резьбой с изображениями животных, таких как змеи, лисы, кабаны, птицы и других существ. Люди считали, что у всех живых существ есть духи, и поклонялись им.

Был ли Гёбекли-Тепе обсерваторией?

Но зачем людям в то время понадобилось использовать такое сооружение в качестве астроном ической обсерватории? Незадолго до его строительства началась эпоха позднего дриаса — завершающего этапа последнего оледенения. Причина его начала до сих пор не была известна, но сразу несколько находок ученых говорят о том, что глобальное понижение температуры могло начаться после падения огромной кометы.

Те самые рисунки, которые ученые связали с падением кометы

В 2017 году археологи заявили, что нашли колонну, на которой изображены разнообразные животные — ученые предположили, что рисунки и их расположение соответствуют астроном ическим созвездиям. По из мнению, так называемый Камень Стервятника, вырезанный на столбе в Гёбекли-Тепе, является «отметкой даты» катастрофического удара кометы 13 000 лет назад.

Похоже, что Гёбекли-Тепе был, среди прочего, обсерваторией для наблюдения за ночным небом», — говорит Мартин Свитман, инженер-химик из Эдинбургского университета и ведущий автор исследования. — Одна из его опор служила памятником этому разрушительному событию — вероятно, худшему дню в истории после окончания ледникового периода.

И хотя до сих пор нет убедительных доказательств того, что Гёбекли-Тепе был построен как астроном ический объект, это не значит, что он им не был. Археологи уверены, что доказательство предполагаемой связи храма со звездами все еще похоронено прямо под песком. И они его найдут.