На Венере есть газ, производимый микробами. Ученые нашли инопланетян?

Появилось предположение, что на Венере может существовать жизнь

На протяжении долгих лет ученые занимаются поиском жизни на Марс е. Но кто знает, может они не там ищут? В 2017 году исследователи из США и Великобритании начали искать признаки жизни на Венере, которая является второй от солнц а планетой. Непосредственно на ее поверхности жизнь не может существовать из-за слишком суровых условий, но в верхних слоях атмосферы условия почти такие же, как на Земле. Спустя три года тщательного изучения верхних слоев атмосферы Венеры, исследователи опубликовали результаты проделанной работы. Оказалось, что в составе суровой планеты есть газ, именуемый как фосфин. На нашей планете он тоже есть и в большом количестве выделяется приспособленными к экстремальным условиям микроорганизмами. Так может быть, живучие создания есть и на Венере? Давайте разбираться.

Жизнь на Венере

Одним из первых людей, кто заговорил о возможности существования жизни на Венере, был американский астроном Карл Саган (Carl Sagan). Он говорил, что на верхних слоях атмосферы планеты могут сохраняться вполне хорошие условия для жизни микроорганизмов. А вот на поверхности Венеры живые организмы вряд ли есть. А все потому, что там удерживается 462-градусная температура, да и к тому же содержится большое количество углекислого газа, азота и серы. Водяной пар и кислород вовсе отсутствуют. А вот на высоте 50-60 километров условия для существования живых организмов очень даже хороши. Как минимум, атмосферное давление и температура там такие же, как на Земле.

В облаках Венеры найден газ, который обычно производится живыми микроорганизмами

Как астроном ы ищут инопланетян?

астроном ы ищут жизнь на других планетах самыми различными способами. Одним из них является поиск так называемых биосигнатур. Практически все живые организмы оставляют после себя следы в виде химических соединений. Например, способные жить в экстремальных условиях микроорганизмы выделяют большое количество газа, именуемого как фосфин. Его химическая формула состоит из трех атомов водорода и одного атома фосфора. Для поиска признаков наличия фосфина и других биосигнатур в облаках Венеры, ученые использовали телескоп ы Джеймса Максвелла и систему ALMA. Результатами проведенной работы поделилось новост ное агентство Associated Press.

К удивлению ученых, на высоте от 53 до 61 километров от поверхности, телескоп ы обнаружили признаки наличия того самого фосфина. новост ь стала сенсационной и в то же время загадочной. Дело в том, что исследователям не удалось найти источник газа. На Земле ядовитый для людей фосфин образуется не только за счет микробов, которые способны жить в суровых условиях без кислорода. Газ также может выбрасываться в воздух в ходе происходящих внутри вулкан ов процессов, при ударах молний и так далее. Можно было бы сказать, что на Венере фосфин тоже образуется из-за природных явлений. Но исследователи сомневаются, что они могут привести к образованию такой большой концентрации газа.





О вероятности существовании жизни на Венере объявил даже глава NASA Джим Брайденстайн (Jim Bridenstine)

Источник газа на Венере

Самым вероятным источником газа остается деятельность микроорганизмов. Но и эта версия вызывает у некоторых ученых большие сомнения. Австрийский астроном Лиза Калтенеггер (Lisa Kaltenegger) согласилась, что выдвинутая теория звучит интересно. Однако, при этом она отметила, что мы еще мало изучили Венеру и на ней могут происходить неизвестные нам процессы. В ходе неизведанных явлений вполне может выделяться огромное количество фосфина, так что предположению о существовании жизни на Венере пока рано верить. С ней согласен и геохимик Джастин Филиберто (Justin Filiberto), который предполагает, что Венера может быть более вулкан ически активной планетой, чем земля . Так что источником фосфина могут быть и вулкан ы.

вулкан ы не Венере в представлении художника

Помимо Карла Сагана, вероятность существования жизни на Венере предполагал и астробиолог Дэвид Гринспун (David Grinspoon). Но даже этот ученый сомневается в существовании жизни на второй планете от солнц а. По его словам, эта новост ь слишком хороша, чтобы быть правдой. Но ведь чаще всего ответ на сложные вопросы оказывается именно под носом у человека. Так может, жизнь скрывается не далеко за пределами Солнечной системы, а прямо в ней? В Марс е тоже могла существовать жизнь но она, судя по следам засохших Марс ианских рек, уже вымерла. А жизнь на Венере может все еще существовать.

Миссия «Венера-Д»

Скорее всего, выявить точный источник фосфина на Венере удастся только в рамках российско-американской миссии «Венера-Д». Только вот запуск одноименной межпланетной станции запланирован на период с 2029 по 2031 год, то есть у ученых пока нет даже точных сроков. По словам сотрудника Института космических исследований РАН Натана Эйсмонта, нашумевшая новост ь может изменить конструкцию станции. В частности, на данный момент уже идут разговоры о внедрении в «Венеру-Д» приборов для поиска внеземной жизни.

Станция «Венера-Д» будет выглядеть примерно так

Ученые постоянно ищут признаки жизни на других планетах в рамках проектов, именуемых как SETI. Недавно астроном ы попытались найти признаки внеземных цивилизаций среди 10 миллионов звезд. Что им удалось обнаружить, можно узнать в этом материале.