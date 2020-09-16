Насколько хорошо может сохраниться корабль, затонувший 400 лет назад?

Останки корабля на дне Балтийского моря

Прямо сейчас, пока вы читаете эту статью, где-то на глубинах морей и океанов лежат затонувшие корабли. Некоторые из них представляют собой настоящие «капсулы времени», потому что внутри их кают и грузовых отсеков хранятся различные предметы, которые могут раскрыть интересные исторические факты. Поиском таких кораблей занимаются многие компании, одной из которых является некоммерческая организация Badewanne. Вот уже несколько лет подряд дайверам удается найти под водой корабли времен Первой и Второй мировой войны. Но недавно исследователи водных глубин нашли кое-что удивительное, а именно голландский корабль XVII века. Он привлек большое внимание тем, что отлично сохранился и сам по себе является уникальным. Но в чем именно заключается его особенность и каким образом он смог уцелеть?

Затонувший корабль в Балтийском море

О новой находке дайверов из организации Badewanne было рассказано в научном издании Science Alert. Затонувший 400 лет назад корабль был найден в восточных водах Балтийского моря, у самого устья Финского залива. На глубине 85 метров на протяжении нескольких сотен лет лежал так называемый флейт — одно из транспортных судов, которое было построено в Нидерландах. Они начали строиться в конце XVI века и были революционными. Дело в том, что эти корабли с тремя мачтами были небольшими, но при этом могли перевозить большие грузы. Благодаря своей грузоподъемности и компактным размерам, они позволяли экономить не только на перевозках, но и обслуживании. Как правило, экипаж флейтов состоял из небольшого количество человек.

Так сотни лет назад выглядели голландские корабли флейты

Причины разрушения кораблей

На сохранность затонувших кораблей влияют как минимум два фактора. Во-первых, большую роль играет материал, из которого сделан корпус и остальные части корабля. Судна из металла могут лежать под водой сотни лет и со временем могут всего лишь покрыться ржавчиной. А вот деревянные корабли могут сгнить всего лишь за несколько десятков лет. Во-вторых, нужно учитывать условия, в которых находится корабль. Важную роль играет соленость воды и ее температура — чем выше эти показатели, тем меньше шансов на хорошую сохранность корабля. Также не стоит забывать и про глубину, так как для большей сохранности важно, чтобы на корабль не воздействовали солнечные лучи.

Благодаря особенностям Балтийского моря, корабль отлично сохранился

Грузовой корабль из Нидерландов, сделанный из дерева, на протяжении четырех сотен лет лежал в практически идеальных условиях. Он затонул в регионе Балтийского моря, где соленость воды на минимуме, а температура недостаточна для размножения поедающих древесину бактерий и «корабельных червей». О них я же упоминал в новост и про обнаружение корабля времен Христофора Колумба, который тоже был найден на дне Балтийского моря. Благодаря холодной и малосоленой воде он так же отлично уцелел. Помимо этих двух кораблей, в 1956 году в Балтийском море были найдены останки корабля шведского корабля «Ваза», который когда-то давно опрокинулся и затонул из-за неправильной конструкции.

Интересный факт — впервые штурвалы (рулевое колесо кораблей) были использованы в голландских кораблях

Исторические тайн ы

Причина затопления недавно найденного корабля пока остается неизвестной. Исследователям пока не удалось его распознать, но совсем скоро это должно у них получиться. Они сообщили, что внутри судна остались различные предметы XVII века. В ходе их изучения они смогут выяснить интересные факты о жизни людей тех времен. Скорее всего, неподалеку от затонувшего корабля лежат и останки членов его экипажа, но о них ученые ничего не рассказали. На данный же момент открытие интересно как минимум по двум причинам. Исследователям удалось выяснить, что даже 400-летние корабли могут отлично сохраниться под водой. Также они в очередной раз убедились в том, что Балтийское море таит в себе множество секретов. Трудно даже представить, сколько всего интересного лежит на его дне. Но уже заранее можно знать, что исторические объекты должны хорошо сохраниться, ведь воды балтийского моря не могут им навредить.