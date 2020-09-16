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Найденный на Венере газ фосфин может не иметь биологического происхождения

Найденный на Венере газ фосфин может не иметь биологического происхождения

В пресс-службе Института прикладной астрономии РАН рассказали что обнаруженный на Венере газ фосфин, который может иметь биологическое происхождение, не может считаться доказательством существования жизни на планете.

Информация о наличии в атмосфере Венеры этого газа появилась после публикации статьи, написанной на основе данных полученных с помощью телескопа Джеймса Максвелла. Специалисты работающие с телескопом заявили что следы найденного газа могут быть результатом деятельности анаэробных бактерий, которые могут обходится без кислорода.

Стоит отметить что простая органика, не такое уж и редкое явление в космосе, к примеру, простую органику находили даже на поверхности комет. При определенных условиях она может формироваться из неорганических веществ, без «помощи» тех же самых анаэробных бактерий.

Для того чтобы рассматривать гипотезу о существовании жизни на Венере, стоит учитывать огромное количество других факторов, которые присуще этой планете. В жестких условиях Венеры, гипотетические живые организмы, в условиях огромного давления, дождей из серной кислоты, сильнейших ветров и других факторов, не обязательно должны выделять газ фосфин, так же как они это делают в земных условиях.

16 сентябрь 2020 /
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