Мозг космонавтов адаптируется к условиям микрогравитации
мозг космонавтов в условиях Международной космической станции подстраивается под новые условия чтобы космонавт смог выжить. Такой вывод был сделан согласно данным полученным в ходе эксперимента, в котором участвовали 11 российских космонавтов.
В ходе обследований у космонавтов было выявлено уменьшение количества серого вещества и увеличение объема спинномозговой жидкости и белого вещества мозга. Данные для эксперимента были получены с помощью МРТ, которое проводили перед полетом, за 30-60 дней, и после полета через 9 дней и пол года пребывания на Земле. Количество белого вещества поменялось не во всех отделах головного мозга, а именно в зонах отвечающих за движение, равновесие и восприятие положения тела в пространстве. Из этого ученые сделали вывод что так мозг адаптируется к новым условиям обитания человека.
Уменьшение объема серого вещества, которое насторожило ученых, так же происходило в определенных зонах мозга. Сначала специалисты подумали что такое снижение показателей может стать причиной нейродегенеративных процессов, однако на основе результатов МРТ, проведенных через полгода после приземления космонавтов, выяснилось что процесс этот обратим.
из полученных данных специалисты сделали вывод что изменения, которые происходят в мозге в условиях космоса, никак не влияют на самочувствие космонавтов, а по прошествии полугода после возвращения на Землю, все показатели возвращаются к дополетным.
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