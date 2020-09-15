Неправильное подключение или сбой питания. Нарушение правил пользования. Отсутствие надлежащего ухода и профилактики.

В среднем за период использования до первого ремонта стиральных машин Bosh вырабатывается от 20 до 50% их ресурса, несмотря на то, что производитель установил высокую надежность компонентов и механизмов. Это потому, что расходные материалы выходят из строя. Но чаще преждевременные поломки возникают по другим причинам:

Не разбирайте агрегат и не пытайтесь устранить неисправность самостоятельно, ведь нарушение конструкции сложной бытовой техники и, как неизбежное следствие, более сложный ремонт обойдется гораздо дороже. Каждый должен заниматься своим делом: только обученный и опытный специалист сможет полностью восстановить ресурсы производителя путем квалифицированного ремонта стиральной машины Bosch в домашних условиях или в сервисном центре.

Итак, вы счастливый обладатель марки Bosch (если бак из нержавеющей стали, то вам повезло вдвойне). Обратившись в специализированную компанию, вы получите полный ремонт с гарантированным качеством, а исходный ресурс вашей машины будет восстановлен на долгие годы.

Если вы отремонтируете старый агрегат вместо покупки нового, вы не только восстановите ресурсы, прописанные производителем, но и получите материальную выгоду до 70% от стоимости нового.

Более половины компетентных специалистов https://bosch-service.ru.com/washerимеют высшее техническое образование и опыт ремонта стиральных машин Bosch в течение нескольких лет. Осуществляют официальный ремонт стиральных машин Bosch недорого дома и в сервисном центре:

Диагностика и устранение неисправностей.

Мелкий ремонт и обслуживание.

Ремонт или замена механизмов.

Ремонт двигателей.

Замена щеток мотора.

Ремонт блоков управления (БУ) машин.

Ремонт инверторов для управления двигателями машин.

Ремонт баков и замена подшипников.

Монтаж и подключение к сетям.

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