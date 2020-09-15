Ремонт стиральных машин
В среднем за период использования до первого ремонта стиральных машин Bosh вырабатывается от 20 до 50% их ресурса, несмотря на то, что производитель установил высокую надежность компонентов и механизмов. Это потому, что расходные материалы выходят из строя. Но чаще преждевременные поломки возникают по другим причинам:
- Неправильное подключение или сбой питания.
- Нарушение правил пользования.
- Отсутствие надлежащего ухода и профилактики.
Не разбирайте агрегат и не пытайтесь устранить неисправность самостоятельно, ведь нарушение конструкции сложной бытовой техники и, как неизбежное следствие, более сложный ремонт обойдется гораздо дороже. Каждый должен заниматься своим делом: только обученный и опытный специалист сможет полностью восстановить ресурсы производителя путем квалифицированного ремонта стиральной машины Bosch в домашних условиях или в сервисном центре.
Итак, вы счастливый обладатель марки Bosch (если бак из нержавеющей стали, то вам повезло вдвойне). Обратившись в специализированную компанию, вы получите полный ремонт с гарантированным качеством, а исходный ресурс вашей машины будет восстановлен на долгие годы.
Если вы отремонтируете старый агрегат вместо покупки нового, вы не только восстановите ресурсы, прописанные производителем, но и получите материальную выгоду до 70% от стоимости нового.
Более половины компетентных специалистов https://bosch-service.ru.com/washerимеют высшее техническое образование и опыт ремонта стиральных машин Bosch в течение нескольких лет. Осуществляют официальный ремонт стиральных машин Bosch недорого дома и в сервисном центре:
- Диагностика и устранение неисправностей.
- Мелкий ремонт и обслуживание.
- Ремонт или замена механизмов.
- Ремонт двигателей.
- Замена щеток мотора.
- Ремонт блоков управления (БУ) машин.
- Ремонт инверторов для управления двигателями машин.
- Ремонт баков и замена подшипников.
- Монтаж и подключение к сетям.
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