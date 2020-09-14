Что такое народная медицина и безопасна ли она?

Эффективность народной медицины и нетрадиционных методов лечения оспаривается многими учеными

Какими бы странными они ни казались, альтернативные медицинские практики невероятно популярны. Сам термин «альтернативная терапия» относится к любому медицинскому лечению, не стандартному в западной медицинской практике. При этом нередко альтернативные методы лечения трудно отличить от методов доказательной медицины, главным образом потому, что эта область невероятно разнообразна. К альтернативной медицине (она же народная медицина), относится гипноз, диеты, хиропрактика, иглоукалывание (акупунктура), остеопатия, лечение травами и др. При этом преимущества альтернативных методов лечения горячо оспариваются представителями научного сообщества. Более того, среди адептов альтернативной медицины пятилетняя выживаемость при раке в 2,5 раза ниже, установили онкологи. Но почему?

На сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) приведено следующее определение народной медицины: «народная медицина представляет собой общий итог накопленных знаний, верований и навыков, основанных на теории, убеждениях и опыте коренных народов и представителей различных культур, вне зависимости от того, можем мы их объяснить или нет, которые используются для поддержания здоровья, а также для профилактики, диагностики и улучшения состояния при физических и психических расстройствах.» Ученые настаивают на проведении дополнительных исследований, чтобы определить эффективность альтернативных методов лечения, однако это не мешает огромному количеству людей по всему миру проверять эти методы на себе.

Иглоукалывание

Несмотря на то, что слово «акупунктура» ассоциируется с острыми иглами, эта практика традиционной китайской медицины невероятно популярна. Термин акупунктура или иглоукалывание описывает стимуляцию определенных точек на теле. Наиболее известная разновидность акупунктуры заключается в проникновении в кожу тонких игл, процесс проходит под контролем лечащего врача, но также может быть использована электрическая стимуляция.

На самом деле ученым давно известно, что иглоукалывание может быть эффективным при бессоннице, ПМС и многих видах хронической боли, таких как боль в шее и остеоартрит. Новые исследования также выглядят многообещающими. Например, исследование 2016 года с участием 2349 испытуемых показало, что иглоукалывание может быть эффективным при напряжении или хронических головных болях, хотя для этого необходимы дополнительные исследования.

Сеанс иглоукалывания может выглядеть так

Но что это, эффект плацебо? Не совсем. Метанализ 2017 года подтвердил, что положительные результаты иглоукалывания не могут быть объяснены только эффектом плацебо, а потому это разум ный вариант лечения для тех, кто регулярно сталкивается с хронической болью.

Ароматерапия

В ароматерапии применяют эфирные масла – высококонцентрированные экстракты из корней, листьев, семян или цветков растений. Считается, что ароматерапия содействует заживлению ран. Примечательно, что корни этой практики можно проследить вплоть до 4001 года до нашей эры.

Масла вдыхают с помощью диффузора или разбавляют с базисным маслом и втирают в кожу. Некоторые масла используются для лечения воспалений или инфекций, в то время как другие применяются для содействия расслаблению и спокойствию. В клинических условиях исследователи сосредоточились на ароматерапии для лечения тревоги, депрессии, облегчения боли, тошноты и бессонницы. Например, результаты исследования 2017 года показали, что ароматерапия с лавандой способствует нормализации сна и снижает тревожность у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

В качестве испытуемых в исследовании приняли участие медсестры, работающие в ночные смены. Ученые хотели выяснить поможет ли ароматерапевтический массаж их сну. Оказывается, после массажа со сладким эфирным маслом майорана и стакана теплой воды, качество сна испытуемых улучшилось. Тем не менее в этой области необходимы дополнительные исследования.

Более того, при использовании ароматерапии важно помнить, что некоторые эфирные масла могут быть опасны для беременных женщин, детей или домашних животных. Не наносите их непосредственно на кожу и избегайте длительного воздействия без вентиляции.

Аюрведа

Эта методика возникла в Индии и существует уже тысячи лет. Практикующие аюрведу используют различные методы, включая травы, массаж и специальные диеты, с целью сбалансировать тело, ум и дух. Все это для общего оздоровления организма. Существуют несколько исследований, показывающих положительные результаты для конкретных аюрведических практик, таких как прием куркумы от воспаления и очистки пазух носа (называемого носовым орошением). Тем не менее, зачастую аюрведические практики применяются вместе с лженаучными учениями о чакрах, астрологии и специальных, часто опасных для здоровья диетах.

Однако говоря об аюрведе нельзя забывать о йоге, которая часто упоминается в аюрведических текстах. Результаты последних исследований показывают, что йога эффекта при решении целого ряда проблем психического и физического здоровья, таких как тревога, депрессия, высокое кровяное давление и бессонница.

Мануальная терапия

Хиропрактика широко признана в медицинском сообществе, а потому квалифицируется скорее как «комплементарная» медицина, а не как альтернативная. Мануальная терапия фокусируется на опорно-двигательном аппарате и нервной системе и применяется при боли спине, шее, суставах, руках, ногах и голове. Наиболее распространенной процедурой, выполняемой хиропрактиками, является манипуляция позвоночником, она же «регулировка», которая включает в себя применение контролируемой силы (как правило, руки хиропрактика) к суставам, которые стали гипомобильными.

Мануальная терапия может быть эффективна при лечении болей в шее и пояснице

Хиропрактические приспособления предназначены для восстановления подвижности и расслабления мышц, позволяя тканям заживать уменьшая боль. Исследования в целом подтверждают эффективность мануальной терапии, а ученые предполагают, что эта практика может быть эффективна при боли в шее или боли в пояснице.