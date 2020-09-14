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Что такое «гормон любви» и кому его не хватает?

Что такое «гормон любви» и кому его не хватает?

Окситоцин — гормон любви

Человеческий организм вырабатывает огромное количество разнообразных гормонов, каждый из которых выполняет свою задачу. Например, многим известные эндорфины приносят людям ощущение радости, а избыток кортизола сигнализирует о стрессовом состоянии человека. Среди всех этих гормонов есть и окситоцин, который также известен как «гормон любви». В ходе многочисленных научных работ исследователи выяснили, что он вырабатывается в головном мозге во время любовных переживаний. В частности, его концентрация повышается при сексуальных контактах, кормлении грудью, объятиях и других проявлениях любви. Считается, что уровень этого гормона напрямую влияет на жизни людей в детстве и взрослой жизни. Получается, что окситоцин играет очень важную роль в наших судьбах, поэтому недавно американским ученым стало интересно, у каких людей он вырабатывается меньше всего. Чтобы выяснить это, был проведен небольшой эксперимент.

 


Влияние детства на жизнь

О проведенной научной работе было рассказано в издании Journal of Comparative Psychology. В исследовании приняло участие 128 добровольцев в возрасте от 18 до 62 лет. В рамках первого этапа эксперимента мужчин и женщин попросили заполнить анкету. При помощи вопросов ученые выяснили, насколько хорошо они оценивают то, как их воспитывали родители. Также их интересовало, родители скольких людей развелись и в какой период их детства. Вдобавок, добровольцы поделились, насколько хорошо идет их текущая личная жизнь и насколько они уверены в себе. После ответа на вопросы, участники эксперимента сдали образцы мочи, которые показали концентрацию окситоцина в их организмах.

Что такое «гормон любви» и кому его не хватает?

Развод родителей плохо влияет на детей и это, наверное, даже не нужно доказывать

Оказалось, что 27% добровольцев пережили развод родителей, причем произошло это примерно в 9-летнем возрасте. Именно у этой группы людей концентрация «гормона любви» в образцах мочи была наименьшей. А анкетах они указали, что не считают своих родителей заботливыми и во взрослой жизни не уверены в себе и не чувствуют комфорта в близких отношениях. Все это вполне логично, учитывая то, что для ощущения чувства привязанности и любви высокая концентрация окситоцина просто необходима. А у переживших развод родителей этот гормон находится в большом дефиците.

Проблемы взрослой жизни

В рамках предыдущих исследований ученые выяснили, что люди из неполных семей во взрослой жизни тоже не могут создать крепкие отношения. Взаимосвязь была обнаружена, но почему она существует, никому не было ясно. Теперь же можно сказать, что причина найдена. Когда ребенок переживает расставание отца и матери, по каким-то причинам его мозг перестает вырабатывать достаточное количество «гормона любви». С чем это связано, не ясно, но пока можно предположить, что на выработку окситоцина сильно влияет стресс. В результате, во взрослой жизни такие люди не могут долго поддерживать романтические отношения из-за неспособности выражать любовь. Также в романтических делах большую роль играет уверенность в себе, а у этой группы людей она очень слабая.

Что такое «гормон любви» и кому его не хватает?

Выработка окситоцина может сократиться из-за детских переживаний

В том, что развод родителей приводит к дефициту окситоцина, особых сомнений нет. Ранее ученые провели эксперимент, в рамках которого детенышей животных отделили от матери. Разлука действительно привела к сокращению выработки окситоцина и это сказалось на их взрослой жизни. В частности, выросшие без матери особи были менее активны в сексуальном плане и меньше испытывали материнские инстинкты. Такие исследования помогают исследователям объяснить многие закономерности, которые удается наблюдать в ходе научных исследований.

Научные работы на тему взаимоотношений людей проводятся регулярно. Недавно я рассказывал про то, как Искусственный интеллект данные о более 11 000 любовных пар и выявил секрет счастливых отношений. Оказалось, что для счастья мужчинам и женщинам необходимо научиться держать свои обещания, благодарить партнера даже за мелочи а также удовлетворять его потребности. При этом на качество отношений большое влияние оказывает тяжесть и длительность ссор, без которых, к сожалению, никогда не обходится. Подробнее о результатах проведенного исследования можно почитать в этом материале.

14 сентябрь 2020 /
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